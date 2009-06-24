Львовянин отравился энергетическим напитком «Red Bull»

В реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом» был госпитализирован 27-летний львовянин.

Как сообщила корреспонденту УНИАН и.о. главного врача Львовской областной клинической больницы Галина МИСЮРА, судя по всему, он отравился энергетическим напитком «Red Bull».

«Мужчина поступил в очень тяжелом состоянии, у него была передозировка кофеина. По его словам, он выпил 3 литра напитка «Red Bull», - рассказала Г.МИСЮРА.

Как отметила Г.МИСЮРА, после оказания медицинской помощи состояние пациента стабилизировалось. Жизнь пострадавшего вне опасности, и его уже перевели из реанимационного в гастроэнтерологическое отделение больницы.