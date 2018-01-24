Каждая больница должна выбрать медицинскую информационную систему - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, для вхождения в реформу заведение первичной медицинской помощи должен избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системы здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме. По состоянию на 23 января 2018 года в системе зарегистрировались 702 заведения.

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Во время заключения декларации пациентов с избранными врачами, врачи будут регистрировать пациентов в системе. Таким образом НСЗУ сможет оплачивать заведение, где работает этот врач, ведения каждого пациента.

В будущем электронная система даст возможность пациентам быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам правильно ставить диагноз с учетом полной картины здоровья пациента. Система заменит бумажные медицинские карты и справки, врачи будут выписывать электронные рецепты, которые невозможно подделать.

В Украине система будет состоять из центрального компонента, отвечающего за централизованное хранение и обработку информации, и медицинских информационных систем (МИС).

Медицинские учреждения смогут выбирать любую медицинскую информационную систему среди тех, которые прошли проверку и подключились к центральному компонента электронной системы.

С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбрать своего врача первичной помощи и подписать с ним Декларацию. Напомним, что врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать любого врача, независимо от места регистрации или проживания. Декларация о выбор врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, уведомляет государство, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.

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К этому времени подписания Деклараций о выбор врача происходит в пилотном режиме.