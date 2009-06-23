ЗАО «Индар» обвиняет харьковское УСБУ в попустительстве рейдерству

«При попустительстве руководства управления СБУ в Харьковской области» оффшорная компания провела в Харькове “незаконное собрание незаконных акционеров” Инсулинового завода “Индар”, на котором был сменен менеджмент компании с целью уничтожения предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель председателя правления ЗАО “Индар” Виктор РОМАНЮК.

По его словам, последние полтора года иностранная оффшорная компания неоднократно делала попытки сменить менеджмент украинского Инсулинового завода “Индар”. Так, в марте 2008 года завод подвергся пяти рейдерским атакам, а с начала 2009 года компания уже несколько раз пыталась провести общее собрание акционеров.

Он также отметил, что 22 июня компания в очередной раз созвала общее собрание акционеров столичного ЗАО “Индар” в Харькове, несмотря на решение Верховного Суда Украины от 19 мая в 2009 г. о незаконности отчуждения государственного пакета акций завода “Индар”.

“Учитывая, что СБУ в течение полутора лет обеспечивала механизм недопущения этих собраний на уровне центрального аппарата – центрального следственного управления СБУ, я думаю, что существовала договоренность на уровне регионального управления СБУ в Харьковской области. Заместитель начальника управления СБУ в Харьковской области ворвался в помещение, где проводилось собрание, в присутствии 10 свидетелей выхватил постановление, запрещавшее проведение собрания, отказался нам его возвращать и отказался объяснить свои действия”, - объяснил В.РОМАНЮК.

“Мы расцениваем такие действия как типичное самоуправство на уровне работников службы безопасности в Харьковской области. Есть все признаки преступления превышения полномочий работниками СБУ в Харьковской области”, - добавил В.РОМАНЮК.

По его словам, ЗАО “Индар” сегодня официально обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с призывом отреагировать на эту ситуацию, а также готовит аналогичное обращение в СБУ.

Председатель правления ЗАО “Индар” Алексей ЛАЗАРЕВ в свою очередь отметил: “Те люди, которые пытаются государственный пакет акций забрать от государства под контроль частных оффшорных компаний, а обслуживают интересы этих компаний наши соотечественники, они действительно осуществляют государственное преступление. И государственные стратегические интересы сегодня попираются”.

Председатель правления ГАК “Укрмедпром” Валерий ИВАНЕНКО подчеркнул, что незаконно присвоенные акции завода должны быть возвращены под государственное управление: “Позиция Министерства здравоохранения очень проста: акции должны вернуться под государственное управление, поскольку такой стратегический государственный завод, как ЗАО “Индар” – это достояние государства и использоваться должен во благо государства”.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, руководство ГАК “Госмедпром” "с нарушением действующего законодательства, без согласования с Минздравом и без разрешения Фонда Госимущества Украины осуществило отчуждение 70,7% ОАО “Индар” в пользу иностранной фирмы".

В марте 2008 года Министерство здравоохранения Украины обратилось в Хозяйственный суд г. Киева относительно правомерности отчуждения 70,7% уставного фонда ЗАО “Индар”. После более чем полуторалетней судебной волокиты, Верховный Суд Украины 19 мая 2009 года вынес решение о неправомерности отчуждения государственного пакета акций ЗАО “Индар”, которое предусматривает возвращение государственного контроля над предприятием.