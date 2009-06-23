Защитники Октябрьской больницы обратяться в Европейский суд

Киевский совет объединений граждан намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить территорию Александровской (Октябрьской) больницы от застройки и обеспечить соблюдение Конституции Украины, которая гарантирует каждому жителю города право на здоровую окружающую среду.

Об этом в комментарии "Украинской правде. Киев" заявил один из защитников Октябрьской больницы профессор, заведующий отделом Института физиологии Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он отметил, что такое решение было принято в связи с решением Верховного суда Украины от 23 июня относительно строительства на территории Александровской больницы.

"Решение суд принял такое: отменить все предыдущие решения, включая решение Высшего хозяйственного суда, вернуть дело на рассмотрение в первичную инстанцию в районный суд.

После того, как мы получим на руки постановление суда, у нас будет 6 месяцев, чтобы подготовить наш иск в Европейский суд по правам человека, потому что киевляне имеют право на здоровую окружающую среду", - сказал В.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он отметил, что под стенами суда сегодня собралось достаточно много представителей киевской общины, которым нужна больница в центре столицы.

"Во время этого заседания один из судей, а именно судья КОЛЕСНИКОВ, у всех представителей и от больницы, и от института физиологии, которые обратились с иском, требовал объяснений, кто будет компенсировать расходы, которые понесла уже фирма "Жилстрой" на подготовку этого участка, на земельные работы, на установление временного ограждения", - сообщил В.БЕРЕЗОВСКИЙ.

В то же время он выразил удивление, что судья Верховного суда Василий ОНОПЕНКО не знает, что "в договоре аренды, который подписан ОМЕЛЬЧЕНКО (экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – УНИАН) и КУРОВСКИМ (Иван КУРОВСКИЙ - учредитель строительной компании «Жилстрой» - УНИАН), есть пункт, в котором говорится, что малейшее отклонение от законности при оформлении документов на строительную площадку - это риски инвестора и строителя, который берется строить на этой территории".

"Верховный суд, по-видимому, находился под давлением политических влияний, потому что и КУРОВСКИЙ, и председатель Верховного суда - это представители одной партии БЮТ. И, по-видимому, премьер Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО), которая обещала 1 апреля 2008 года всем киевлянам, что там здания не будет, что там посадят деревья и это будет рекреационная зона, снова не сдержала своего обещания", - сказал профессор.

Он также напомнил что вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ также заявлял, что ему удалось убедить И.КУРОВСКОГО, что строить на территории Октябрьской больницы нельзя, "потому что это старинные могилы, где может быть страшная эпидемия, если их откопать".

По словам В.БЕРЕЗОВСКОГО, есть также строительные нормы и правила, согласно которым расстояние между больницей и жилым домом должно быть не меньше 30 метров, а расстояние, на котором ООО "Жилстрой" хочет возвести дом, - всего 10-12 метров.

"Это еще и памятники истории и культуры, которые охраняются государством, - и парк, и больница. Суд должен был определиться, что более приоритетно - частные коммерческие интересы застройщика или интересы киевлян, которым нужна Октябрьская больница", - сказал В.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Как сообщалось, 17 марта Высший хозяйственный суд удовлетворил кассацию Октябрьской больницы и отменил решение Киевсовета о землеотводе на ее территории.

Однако впоследствии директор "Жилстроя" И.КУРОВСКИЙ обратился с кассационной жалобой в Верховный суд об отмене решения Высшего хозяйственного суда и продолжения застройки территории больницы.