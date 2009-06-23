Вирус Эпштейна-Барра провоцирует развитие рака

Исследование, проведенное в Научном центре здравоохранения Нового Орлеана указало, что один ген, связанный с вирусом Эпштейна-Барр, способен управлять ростом опухолей.

Вирус Эпштейна-Барр связан со многими видами рака, такими как лимфома Беркитта, лимфома Ходжкина, лимфомы у ВИЧ-инфицированных, рак носа и горла, рака желудка. Белки вируса поддерживают рост злокачественных клеток, особенно это характерно для онкологических осложнений СПИДа и после пересадки тканей.

Белок EBNA1 управляет оксидативным стрессом в клетках, зараженных вирусом Эпштейна-Барр. Изменение уровней окисления меняет способности белка активизировать гены EBV, которые влияют на рост опухолей.

Ученые доказали, что терапия с помощью витамина K, влияющего на оксидативный стресс в клетках, инактивируют EBNA1, что останавливает деление злокачественных клеток.

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