В Анголе стремительно распространяются холера и малярия

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили украинцев в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Республике Ангола.

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МИД предупреждает украинцев об ухудшении эпидемиологической ситуации в Анголе

На севере страны зафиксирована вспышка холеры, а также увеличение числа больных малярией.

Киев. 22 января. УНИАН. В Министерстве иностранных дел Украины предупредили украинцев в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Республике Ангола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что на севере Анголы, в частности в провинции Уиже (290 км от столицы г. Луанда), зафиксирована вспышка холеры, а также увеличение числа больных малярией. Поэтому гражданам Украины, которые планируют путешествие в Анголу, рекомендуется воздержаться от посещения провинции Уиже до нормализации эпидемиологической ситуации.

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Анголе, советуют проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

В МИД сообщили, что с конца декабря 2017 года в провинции Уиже зафиксировано 374 случая заболеваний холерой, из которых 9 - с летальным исходом; с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года зарегистрировано 350 случаев заболевания малярией, из которых 7 - с летальным исходом.

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Гражданам Украины нужно немедленно обратиться за получением медицинской помощи в случае выявления заболевания.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, в МИД советуют украинцам обращаться в Посольство Украины в Республике Ангола или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.