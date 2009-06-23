Украинский профессор-нейрохирург Андрей Слюсарчук установил мировой рекорд по запоминанию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинского нейрохирурга, доктора медицинских наук, профессора Андрея СЛЮСАРЧУКА с установлением нового мирового рекорда по запоминанию и воссозданию человеком сверхбольшого объема информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи также речь шла о перспективах создания в Украине соответствующего научно-исследовательского учреждения, которое осуществляло бы исследования сверхвозможностей человеческого организма в целом и мозга в частности.

Глава государства отметил актуальность научных исследований мозга человека и важность практического использования достигнутых результатов, в первую очередь, в образовании и медицине.

*** 17 июня 2009 года доктор медицинских наук А.СЛЮСАРЧУК установил мировой рекорд по запоминанию. Он способен воспроизвести любую последовательность чисел после запятой числа «Пи», то есть 3 целых и 14 сотых. Таких чисел А.СЛЮСАРЧУК запомнил 30 миллионов. Его методика позволяет запоминать и осуществлять устно самые сложные бинарные математические операции за сверхкороткий промежуток времени.