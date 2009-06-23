Полные люди живут дольше худых?

Люди, которые набирают немного избыточного веса к сорока годам, в среднем задерживаются на этой земле на 6–7 лет дольше, чем очень худые. А люди, страдающие ожирением, живут дольше худых на пять лет, сообщает агентство France Presse.

Ученые Высшей школы медицины Университета Тохоку под руководством Шиничи Куриямы и Ичиро Цудзи в течение 12 лет наблюдали 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет, проживавших в префектуре Мияги на севере страны.

Логично предположить, что худые люди живут меньше, потому что их худощавость вызвана курением и различными заболеваниями, однако когда японские ученые исключили эти факторы, результаты не изменились. Дело в том, что худоба может привести к пневмонии и ряду заболеваний, вызванных хрупкостью кровеносных сосудов.

Ученые рекомендуют худощавым людям питаться как можно лучше, а людям с нормальным индексом тела - его сохранить.

В соответствии с индексом массы тела (масса, деленная на рост в квадрате) люди делятся на четыре категории. Худощавыми считаются те, у кого индекс меньше 18,5. Нормальный диапазон - от 18,5 до 25. 25–30 - это люди с небольшим лишним весом. Люди с индексом, превышающим 30, должны лечиться от ожирения.

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