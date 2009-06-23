Херсонскому курорту угрожает сибирская язва

Херсонская областная организация Партии зеленых Украины заявляет о возможной угрозе заражения акватории курортного поселка Железный Порт (Голопристанский район) спорами сибирской язвы из расположенного на прибрежной линии скотомогильника.

Об этом говорится в пресс-релизе, переданном УНИАН, областной организации ПЗУ.

В частности, в документе указано, что для привлечения внимания власти, соответствующих органов и жителей курортного поселка, активисты экологических организаций провели 21 июня в Железном Порту общественную акцию – предостерегающую демонстрацию.

По данным херсонских «зеленых», в Голопристанском районе находится 12 неблагополучных скотомогильников. В Железном Порту на территории базы отдыха завода карданных валов находится скотомогильник, в котором в 1951 году были захоронены животные, погибшие от сибирской язвы. Место захоронения забетонировано в виде саркофага. За 58 лет прибрежная линия переместилась с расстояния 1,5 км до 50 м и в текущий момент скотомогильник находится в прибрежной зоне - практически на пляже. Кроме того, бетонный саркофаг требует немедленного укрепления, иначе приближение моря приведет к его разрушению и тогда заражение прибрежной территории неизбежно.

По словам херсонских «зеленых», трудно даже подсчитать возможные последствия заражения окружающей могильник акватории, если в курортный сезон Железный Порт посещают сотни тысяч отдыхающих.

Херсонские экологи требуют от властей области и руководителей территориальных органов, которые обязаны следить за соблюдением противоэпидемиологических мер, реакции на указанную ситуацию и конструктивных мер по предотвращению угрозы заражения. В частности, ХОО ПЗУ предлагает оградить территорию скотомогильника, поставить предупредительные знаки о грозящей опасности, ввести необходимые карантинные меры и построить новый саркофаг захоронения или укрепить старый.