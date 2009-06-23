В Крыму будут судить врача

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту смерти пациента севастопольской поликлиники №2 из-за неправильного лечения, назначенного врачом-терапевтом.

«19-летний пациент умер из-за неправильного диагноза и лечения, назначенного врачом-терапевтом поликлиники №2. Промедление с хирургическим вмешательством стоило пациенту жизни», - сообщили в прокуратуре. Пациент обратился в поликлинику в марте. Врач поставил ему диагноз ОРЗ, от чего пациент и лечился. Спустя 38 дней пациенту сделали операцию по удалению аппендикса, но было поздно. В начале мая пациент скончался из-за гнойного аппендицита.

Уголовное дело возбуждено 17 июня по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Основанием для возбуждения уголовного дела стали документы, которые находятся в материалах проверки прокуратуры города: медицинская карта больного, история болезни, акт патологоанатомической исследования, объяснения работников больницы, акт разбора качества оказания медицинской помощи и другими материалами проверки.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление матери умершего, а также обнаружение прокурором признаков преступления.

glavred.info