Профсоюзы за полгода вернули в свою собственность 8 санаториев

За полгода руководством Федерации профсоюзов Украины было возвращено в собственность Федерации 8 незаконно отчужденных ранее санаториев общей стоимостью около 50 млн. грн. Об этом сообщил секретарь ФПУ Игорь ИГНАТОВ в интервью газете «Дело», которое будет опубликовано 24 июня.

По его словам, еще 30 исков о возврате захваченного рейдерским способом имущества в настоящее время находится на финальной стадии рассмотрения в судах и, по предварительным данным, будут решены в пользу ФПУ.

Именно эти факты И.ИГНАТОВ считает одной из главных причин развернувшейся против руководства ФПУ грязной кампании по дискредитации и готовящихся попыток перехвата власти в Федерации.

«Начиная с января текущего года, мы провели инвентаризацию всех 150 судебных решений по вопросам, связанным с противозаконным захватом имущества ФПУ в предыдущие годы. В частности, речь идет о рейдерских захватах санаториев и здравниц ЗАО «Укрпрофздравница». Также нами осуществлена проверка ряда предприятий этого объединения, в ходе которой выявлены нецелевое использование средств и многочисленные финансовые нарушения со стороны прежних руководителей данных предприятий, а также пособничество рейдерам», - сказал он.

И.ИГНАТОВ сообщил также, что в текущем году Федерация выиграла 86 исков по результатам рейдерских атак на объекты ФПУ через подачу судебных исков о якобы незаконном владении ФПУ своим имуществом. При этом за последние семь месяцев ФПУ не было продано ни единого имущественного объекта.

По словам И.ИГНАТОВА, кампания по возврату профсоюзного имущества от рейдеров обернулась попытками финансово-политических групп, замешанных в этом вопросе, дискредитировать руководство Федерации в глазах широкой общественности с целью сместить его с должности и блокировать таким образом работы в данном направлении. В частности, он сообщил, что из неофициальных источников руководству Федерации стало известно о том, что разработана и сегодня планомерно реализуется масштабная операция по перехвату власти в Федерации.

«Важно понимать, что имущество профсоюзов, которое оценивается в 10 млрд. грн., всегда было и остается лакомым куском для многих политических и финансовых групп. Желание обладать им не пропадало у них никогда. Однако в условиях кризиса, резкого сокращения накопления капитала в большинстве секторов экономики аппетиты на собственность ФПУ только растут», - сказал он.

При этом секретарь ФПУ подчеркнул, что активная и принципиальная позиция руководства Федерации профсоюзов в вопросах сохранения и отстаивания имущества спровоцировала целый ряд провокационных действий и со стороны тех профсоюзных чиновников, которые «многие годы наживались на сотрудничестве с рейдерами». Кто является заказчиком и финансистом этой акции, он не уточнил.

Ранее комментируя эту ситуацию, председатель ФПУ Василий ХАРА отметил, что с целью оказания давления на ФПУ в СМИ развернута грязная война против руководства Федерации, реализуются сценарии по задержанию секретаря ФПУ и выдвижению безосновательных обвинений в его адрес. «Мы видим сегодня попытки манипулировать сознанием членов профсоюзов, фальсифицировать общественное мнение о деятельности новой команды ФПУ. Распространяемая в СМИ негативная информация не подтверждена фактами и носит откровенно предвзятый эмоционально-оценочный характер», - сказал он.

Федерация профсоюзов Украины – крупнейшее в Украине добровольное профсоюзное объединение. Образована в 1990 году. В Федерацию входят 26 региональных и 44 отраслевых профсоюза. В том числе, профсоюзы работников угольной промышленности, агропромышленного комплекса, авиастроителей, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, работников атомной энергетики и промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения и металлообработки, профсоюз работников культуры, охраны здоровья и другие. Всего ФПУ объединяет свыше 9 млн. человек - более 90% членов профсоюзов в Украине. Входит в Международную конфедерацию профсоюзов, Всеевропейский региональный совет профсоюзов, Всеобщую конфедерацию профсоюзов.