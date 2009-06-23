Прибор предупреждает об опасности теплового удара

Специальный прибор, способный оценить степень опасности получить тепловой удар и проинформировать об этом владельца, разработали специалисты Японской ассоциации метеорологии. Устройство, размерами и формой напоминающее спортивный секундомер, измеряет температуру и влажность воздуха. Помимо жидкокристаллического экрана он оснащён пятью разноцветными лампочками, которые загораются в зависимости от уровня угрозы, что организм может не справиться с жарой. Если условия будут близки к критическим, то автоматически заработает тревожный звонок, предупреждающий хозяина прибора об опасности. Новинка поступит в продажу уже 26 июня и будет реализовываться по цене около 1 тыс. 50 иен /11 долларов США/.

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