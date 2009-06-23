Чем опасна для здоровья профессия официанта
Высокий риск рака
Официанты в датских ресторанах, кафе и закусочных подвергаются максимальному риску получения раковой болезни по сравнению с представителями любой другой профессии в Северной Европе.
Таков вывод авторов исследования, опубликованного в научном журнале "Акта Онколоджика", которые изучили статистические данные о 5 млн пациентов в этом регионе за последние 45 лет.
По мнению авторов, повышенный риск заболеваемости связан с тем, что официанты могут относительно легко курить и употреблять спиртные напитки в рабочее время.
Согласно имеющимся сведениям, официанты в Дании подвергаются большему риску получить раковое заболевание, чем их коллеги в соседних Швеции и Норвегии.
Исследование подтверждает также высокий риск заболевания раком в профессиях, связанных с канцерогенными веществами. В то же время, авторы констатировали, что женщины, которые выполняют работу, требующую физических усилий, заболевают раком груди реже других.