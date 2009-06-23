Материнские стрессы влияют на вес новорожденного

Стрессы на работе на ранних сроках беременности увеличивают риск рождения ребенка с низкой массой тела, сообщает издание HealthDay News.

Нидерландские исследователи проанализировали ответы 8 266 женщин на вопросы об условиях их труда. Обнаружилось, что рабочая неделя продолжительностью 32 часа и более и высокие нагрузки на работе в первом триместре беременности негативно влияют на вес новорожденного. Сочетание стрессов на работе с продолжительностью трудовой недели связано со снижением веса плода и увеличением риска появления на свет ребенка с гипотрофией.

Многие женщины стараются сокращать время работы и снижать нагрузки к концу беременности. Однако данные исследования демонстрируют: гораздо больше пользы щадящий режим работы принесет в течение первого триместра вынашивания плода.

Стоит также напомнить и о вреде работы в ночную смену. Исследования показывают, что из-за бессонных ночей женский организм вырабатывает меньше мелатонина - вещества, подавляющего функцию половых желез и помогающего предотвращать рак груди. Еще в 2001 году сотрудники Центра онкологии имени Фреда Хатчинсона (США) заметили, что ночные труженицы рискуют заболеть раком груди на 60% больше.

compulenta.ru