Будьте осторожны: сегодня - магнитные бури!

Сегодня - 23 июня с 12.00 до 15.00 будет магнитная буря.

То, что во время магнитных бурь обостряются сердечно-сосудистые заболевания, уже давно доказанный факт. Самые распространенные из них — гипертоническая болезнь и сосудистая дистония. Как известно, их основные проявления — повышение давления и связанная с этим головная боль. Поскольку магнитные бури случаются в среднем два раза в неделю, метеозависимые гипертоники становятся постоянными заложниками лекарств.

В данных ситуациях можно эффективно лечиться препаратами растительного происхождения или их сочетанием с химическими. При этом, в отличие от синтетических лекарств, нагрузка на печень и почки, риск побочных действий или проявления непереносимости будут намного ниже.