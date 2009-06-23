Будьте осторожны: сегодня - магнитные бури!

11:45, 23 июня 2009
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С 12.00 до 15.00

Сегодня - 23 июня с 12.00 до 15.00 будет магнитная буря. 

То, что во время магнитных бурь обостряются сердечно-сосудистые заболевания, уже давно доказанный факт. Самые распространенные из них — гипертоническая болезнь и сосудистая дистония. Как известно, их основные проявления — повышение давления и связанная с этим головная боль. Поскольку магнитные бури случаются в среднем два раза в неделю, метеозависимые гипертоники становятся постоянными заложниками лекарств. 

В данных ситуациях можно эффективно лечиться препаратами растительного происхождения или их сочетанием с химическими. При этом, в отличие от синтетических лекарств, нагрузка на печень и почки, риск побочных действий или проявления непереносимости будут намного ниже.

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