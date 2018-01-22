"Зимние" недуги: кому грозит болезнь Рейно

О болезни Рейно рассказывает врач-терапевт Любовь Кияница.

Для болезни Рейно характерны симметричные изменения цвета кожи кистей рук, стоп (побеление или синюшность) вследствие периферийного спазма артерий (ангиоспазм).

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Болеют этой болезнью преимущественно женщины в возрасте 20-40 лет. Болезнь эта трудно поддается лечению, в первую очередь поражаются сосуды рук.

Причины развития болезни медикам почти неизвестны. Это могут быть определенные эндокринные нарушения, часто развитие болезни провоцируют некоторые заболевания внутренних органов.

Также развитие заболевания сопровождает сочетание эндокринных, вегетативных или других нарушений.

Заболевание характеризуется постоянным замерзанием рук, они становятся белого цвета, позже появляются боль и отеки. На последних стадиях болезни руки приобретают синюшный или черного цвета, возможны атрофические явления. Во время приступа болезни появляются зуд, жжение, онемение конечностей; это может сопровождаться головной болью, повышением артериального давления. Кроме болезни Рейно, существует также синдром Рейно, у них симптомы похожи.

Причиной синдрома Рейно могут быть и поражения вегетативной нервной системы, которые появляются быстро в случае заболеваний внутренних органов (почек, печени и др.), соединительной ткани, особенно в случае склеродермии, остеохондроза, а также интоксикации организма различными химическими веществами и поражения и снижение тонуса сосудов.

Таким больным следует беречь руки и придерживаться нескольких правил: руки всегда держать в тепле, никогда не ходить без перчаток, категорически запрещается работать в холодном влажном помещении, а также в условиях, связанных с охлаждением рук и с холодным мокрым материалом (труд доярки, замешивания глины, цемента и др.).

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Случается легкое течение болезни: у человека всю жизнь мерзнут руки, и тяжелое. Когда появляются отеки, синюшность, боль, это свидетельствует о запущенной стадии болезни.

Болезнь Рейно поражает людей любого возраста.

После обследования и установления диагноза назначают сосудорасширяющие средства, которые улучшают кровоток, аналгетики, витаминотерапию, физпроцедуры (двухкамерные ванны).

Больного госпитализируют и лечат в неврологическом отделении или в отделении сосудистой терапии. Это дает возможность улучшить его состояние и предотвратить прогрессирование болезни.

Лечение должно быть комплексным, продолжительным и требует от больного настойчивости. Прогноз благоприятный.