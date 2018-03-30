Имплантированная грудь – опасная силиконовая красота

Говорят, весь наш бомонд, по крайней мере его женская часть, подсела на силикон. Целые девичьи ВИА в полном составе сделали ЭТО: увеличили свое главное достоинство до идеальных “девяноста”. Про одних звезд известно достоверно: они накачали себе грудь. Остальные тщательно скрывают этот интимный факт, утверждая, что им такое богатство досталось от природы. “На самом деле почти каждая вторая поп-певица, только станет чуть известной, сразу бежит к пластическому хирургу за новым силиконовым бюстом”, - говорят специалисты. Да что там жертвы шоу-бизнеса! По статистике, 70% женщин недовольны своими параметрами. Но только небольшая часть из них рано или поздно ложится под нож.

А вам уже есть 18? Журналисты обзвонили несколько столичных клиник пластической хирургии, чтобы выяснить, насколько популярна такая операция у обычных женщин.

- Очередей к нам, конечно, нет, все-таки стоит эта процедура от 3000 до 7000 долларов. Но дело не только в деньгах, мы еще и не всем даем “добро” на такую операцию, - сказали в регистратуре одной из больниц. - Перед процедурой пациентка проходит обязательное обследование: маммографию и УЗИ молочных желез. Многим клиенткам приходится отказывать по состоянию здоровья. Из-за таких заболеваний, как рак, диабет и… шизофрения.

Как правило, операция длится несколько часов, затем женщина должна два-три дня оставаться в клинике. После хирургического вмешательства необходимо носить специальный бандаж для поддержания молочных желез. До 14 недель не рекомендуется поднимать тяжести. Загорать можно только через полгода, когда полностью исчезнут рубцы.

Обычно заказывают протезы шарообразной и каплевидной формы. Самые популярные размеры - B и С. Конечно, попадаются отдельные экстремалки, которые требуют от доктора грудь и 10-го размера, но по медицинским показаниям мы им отказываем.

- Есть ли в вашей клинике какие-то возрастные ограничения?

- Да, безусловно, если к нам придет 15-летняя девочка, мы ей откажем. Мы делаем операцию только совершеннолетним женщинам. Чаще всего к нам обращаются клиентки 30-40 лет, которые уже родили и выкормили нескольких детей. От этого их грудь потеряла форму и стала менее привлекательной, поэтому они и ставят силикон. Часто обращаются женщины, которых бросил муж. Таким образом они стараются вернуть уверенность в себе и желание нравиться. Иногда к нам обращаются и женщины в возрасте. Недавно мы делали липосакцию и вставляли протезы 60-летней бабушке. Но бывает, что уже некоторым 25-летним здоровье не позволяет пойти на подобную операцию. Очень часто, когда женщины лишаются груди из-за онкологии, родственники приводят их к нам, чтобы смягчить психологическую травму.

- А как насчет вреда силикона?

- Если вставлять качественные материалы у квалифицированных специалистов в надежной клинике, проблем не будет. Но к сожалению, сейчас много подпольных центров пластической хирургии, где калечат людей. Недавно к нам поступила женщина, которой в грудь и бедра врачи-шарлатаны закачали почти восемь литров силикона, он растекся уродливыми комками. По-видимому, полностью вернуть себе прежний облик несчастная уже не сможет никогда.

Силиконовый синдром

В Америке разгорелся очередной скандал вокруг силикона. В Новом Свете его запретили применять 13 лет назад, но раз есть спрос, то всегда будет и предложение. Так что время от времени кто-нибудь из врачей обязательно попадется на криминальной операции. Кроме того, сексапильные американки едут за красотой за границу и оставляют там доллары, а иногда и здоровье. Поэтому на днях под эгидой FDA (управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) прошли трехдневные слушания о том, чтобы снова разрешить силиконовые протезы. “Нью-Йорк таймс” назвала это событие “последней перестрелкой в 13-летней битве за силиконовые груди”.

Мораторий на увеличение груди при помощи силикона был наложен FDA для большинства американок в 1992 г. - после того, как появились сообщения, что многие из имплантированных в 70-80-е годы силиконовых моделей вызвали множество серьезных проблем со здоровьем - от хронической усталости и депрессии до рака и волчанки. Эти заявления привели к банкротству компании Dow Corning, крупнейшего изготовителя силиконовых имплантов. Так что в последние 13 лет в Штатах стать обладательницей силиконовой груди могли только пережившие рак груди или те, кому по медицинским показаниям необходимо иметь протез груди.

Ученые из Скандинавии пришли к выводу, что риск самоубийства у женщин с искусственно увеличенной грудью выше, чем у других дам. В процентном соотношении женщины с силиконовой или гидрогелевой грудью сводили счеты с жизнью в три раза чаще, чем те, которые не прибегали к подобной косметической операции. Попытки суицида происходили примерно через 10 лет после посещения хирурга-косметолога.

Сторонники разрешения силикона - а это прежде всего врачи, занимающиеся пластической хирургией (для них ведь силикон - это настоящий хлеб), и производители силиконовых имплантов - упирают на тот факт, что для подобных операций в Европе и Южной Америке, куда зачастую едут американки, желающие увеличить грудь, используют гель третьего поколения, который даже в случае разрыва сохраняет форму и не растекается.

Более того, еще шесть лет назад экспертная комиссия обнаружила, что нет достаточных доказательств, что заболевания, связываемые с операциями по увеличению груди, вызваны именно имплантами. Комиссия установила, что основные риски, связанные с силиконовыми имплантами, - это местные осложнения, такие как инфекция, боли и шрамы.

Согласно документам, обнародованным на днях, по оценкам специалистов, до 93% силиконовых имплантов груди подвергаются разрывам в течение 10 лет. Иногда проблемы могут возникнуть и на более раннем этапе. Пару лет назад одна из жительниц Канарских островов решила по дешевке (всего-то за 200 евро) увеличить себе грудь. И пошла к доморощенным “хирургам”, которые устроили ей операцию... в парикмахерской. Дамочке пришлось, увы, ампутировать грудь.

Итак, американским экспертам предстоит решить, достаточно ли импланты безопасны для повсеместного использования. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США затем подумает, последовать ли им рекомендациям экспертов.

Эксперты экспертами, но к слушаниям привлекли и самую заинтересованную сторону - женщин. Некоторые из них принесли на слушания свои фото до и после операции по увеличению груди - картинки проецировали на большом экране. Группка из дюжины молодых женщин, настроенных против силикона, пришла в футболках с надписью “На 100% натуральные”. С ними тут же сцепилась 38-летняя жительница Флориды Арлен Николь Каммингс, сделавшая себе операцию семь лет назад: “Я оскорблена, когда вы говорите, что я ненатуральная!” - кричала она.

Страсти накалялись, и мнения “за” и “против” сыпались со всех сторон. Так, 74-летняя Кэролайн Вольф из Виргинии рассказала экспертам на слушаниях, что после того, как ее силиконовые импланты разорвались, кусочки силикона начали выходить у нее из глаз и ушей, ее соски тоже источали силикон и в итоге она стала страдать прогрессирующим артритом и зобом.

Грудь в законе

- По природе своей силикон является полимером, - говорит руководитель одной из ведущих московских клиник, пластический хирург Александр Тепляшин. - Полимер из организма не выводится. В случае травмы или разрыва импланта часть силикона может попасть в окружающие его ткани, например в брюшную полость, и начнется воспаление - таких женщин оперируют до тех пор, пока они не умрут от анаэробной инфекции. Или в легкие, которые начинают срастаться, и я не знаю даже, как такие пациентки выживают.

Но самое частое осложнение после операции - образуется фиброз. Организм отторгает инородное тело - вокруг импланта нарастает слой за слоем ткань. Груди становятся твердыми, как два камня. Женщина не может спать на животе. За рубежом фиброз возникает у 10-15% пациенток, у наших - в 70% случаев. Неприятные ощущения могут появиться и лет через 10-15 после операции. Женщина просто хуже себя чувствует, у нее снижается иммунитет…

“На самом деле искусственные импланты предохраняют от рака, - такое сенсационное заявление мы услышали в другой клинике. - Ведь женщина, решившая сделать операцию, предварительно в обязательном порядке проходит маммографию и потом каждый год обследуется. Хорошие клиники делают это бесплатно. После родов тоже проверяют сохранность протезов”.

Но к сожалению, в России часто попадают импланты, произведенные полуподпольно. Самые лучшие искусственные груди сейчас имеют устройство, называемое “матрица”. Это система, которая позволяет подобрать идеальную “выкройку” груди - как индивидуальный пошив в ателье. Время жизни у качественных имплантов - до 15 лет. Потом их обязательно нужно поменять. Также груди требуют “ремонта”, если женщина сильно похудеет или потолстеет. “Когда обещают, что после этой операции не останется даже маленького шрама, - не верьте. Но шов можно сделать в складке под молочной железой, в области ареолы, и он будет минимальным», - говорит Андрей Ворошкевич, пластический хирург.

СПРАВКА.Уже в XIX веке предприимчивые врачи пытались увеличить женскую грудь. В молочную железу отчаянным пациенткам закачивали расплавленный парафин - в результате грудь увеличивалась и… каменела. Затем начиналось сильное воспаление, и вскоре жертва эксперимента погибала. Первая операция по увеличению груди с помощью силиконовых имплантов была проведена в России в 1976 году.

Мнения и комментарии

Андрей КОНОВАЛОВ, психолог Научного центра психологического здоровья РАМН:

- Безусловно, большинство женщин, которые решаются на операцию по увеличению груди, принадлежит к особому, истероидному психологическому типу. Это дамы, которые очень хорошо поддаются внушению. Сейчас в СМИ пропагандируется определенный тип женской красоты: длинные ноги, 90-60-90 и большая грудь. Реклама постоянно внушает, что нас одолели кариес, перхоть и лишний жир на бедрах. И если уверенные девушки с высокой самооценкой не ложатся сразу же под нож хирурга, то легко внушаемые часто идут на эту меру. Для подобных женщин важно не личное отношение к себе, а мнение окружающих. Они все время находятся в состоянии тревоги: “Вдруг я плохо выгляжу и не понравлюсь другим?!” Этим девушкам необходимо, чтобы все мужчины лежали у их ног.

Конечно, для каких-то женщин силиконовая грудь - это решение всех проблем, но для большинства - просто обман самой себя. Многие девушки отказались бы от своей затеи, если бы они перед походом к хирургу посетили хорошего психотерапевта. В моей практике было несколько случаев, когда женщины ломали свою жизнь из-за неуверенности в себе. Одна довольно симпатичная девушка до 26 лет оставалась девственницей и даже пыталась покончить с собой, потому что мама в юности обзывала ее уродиной. А другая женщина сделала пять пластических операций на лице просто по прихоти мужа.

Основная проблема в том, что пластическая хирургия - это очень хороший бизнес. Профессиональных психологов к нему и близко не подпускают. Ведь никому не хочется терять клиентов. Конечно, клиники отсеивают некоторых пациентов, но не по принципу, нужна им в действительности силиконовая грудь или нет. Врачи не берутся оперировать либо совсем больных, либо слишком взбалмошных женщин, которые сами не знают, чего хотят. С ними опасно связываться, ведь могут и в суд подать.

А вот для многих мужчин большая грудь не является секс-символом. Давно доказано, что самая привлекательная часть женского тела для сильного пола - это попа. Так что силикон - это скорее дань теперешней моде.

Александр ПОЛЕЕВ, психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Института психоанализа при МГУ:

- Безусловно, массовый рост операций по увеличению груди связан с желанием женщин нравиться мужчинам. Считается, что с 15 лет уже каждая третья девушка мечтает о силиконе. Для большинства представителей сильного пола размер и форма груди имеют огромное значение. Хотя исследования показывают, что мужчины больше всего ценят в женской внешности красивые ноги. Просто операции по изменению формы ног пока достаточно сложные, но я думаю, что в будущем они тоже станут очень популярны. А уж искусственная грудь будет по крайней мере у половины женского населения.

Абсолютное большинство женщин скрывает от своих мужей и любовников то, что у них закачан силикон. Мужчинам хочется верить, что все в их спутницах естественно, поэтому искусственную грудь они не приветствуют. В моей практике было несколько случаев, когда мужьям случайно попадал в руки рентгеновский снимок жены - и они подавали на развод. Все же силиконовая грудь во многих случаях меняет жизнь женщины к лучшему, повышает самооценку и привлекательность в глазах мужчин. Хотя многим женщинам достаточно было бы просто курса лечения у психотерапевта, чтобы поверить в себя. Но если в СССР врачи перед операцией требовали справку от психотерапевта, то теперь она не требуется…

Кэти СПИЛЛАР, глава Фонда феминистского большинства Америки:

- После запрета на эти операции в начале 90-х производители силиконовых протезов потеряли огромный сегмент рынка. Однако все равно производили небольшое количество имплантов, так как в некоторых случаях операции все же были разрешены. К примеру, при мастэктомии, когда у больных раком груди женщин удаляют молочные железы, разрешалась вставка силиконовых протезов под тщательным контролем медиков. Сегодня производители постоянно твердят, что новые импланты не опасны для здоровья. Сейчас этот вопрос изучают врачи из FDA, однако всем ясно, что ничего принципиально нового в силиконовых имплантах не появилось. Они так же, как и раньше, со временем лопаются, а вредные вещества попадают в кровь. Есть другая, более дешевая альтернатива: силиконы-импланты с солевым раствором. Если солевой раствор попадает в кровь, то это не приносит вреда здоровью, так как подобный раствор присутствует в организме каждого человека. Но производители силикона, как вы понимаете, преследуют совсем иные цели: им главное - продать товар, а не заботиться о безопасности людей…

mk.ru