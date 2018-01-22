В Украине одобрена программа противодействия туберкулезу

Правительство Украины одобрило Концепцию Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы, сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья.

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Проблема туберкулеза является проблемой общегосударственного масштаба, поэтому возникла необходимость внедрения комплексного подхода к формированию и реализации государственной политики в сфере противодействия туберкулезу.

Высокий уровень заболеваемости туберкулезом в Украине вызван недостаточной поддержкой мер по преодолению эпидемии на национальном и региональном уровне.

И хотя по результатам выполнения Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы уровень заболеваемости туберкулезом в Украине снизилась на 9%, уровень распространенности всех форм активного туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией/СПИДом — на 11,6%, а уровень смертности от туберкулеза — на 19%, однако существует ряд проблем, решение которых возможно путем разработки, утверждения и выполнения Концепции Программы на 2018-2021 годы при условии стопроцентного финансирования.

Поэтому целью Концепции является стабилизация уровня заболеваемости, снижение уровня смертности и повышения эффективности лечения больных.

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Принятие программы поможет достичь целей Плана действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016-2020 годы, способствуя тем самым достижению цели глобальной стратегии «Положить конец ТБ» — остановить эпидемию туберкулеза. А именно в 2035 году: на 95% уменьшить смертность от туберкулеза в сравнении с 2015 годом, достичь уровня заболеваемости менее 10 на 100 тысяч и с нулевым уровнем страданий от ТВ. К 2050: достичь нулевого уровня смертности от туберкулеза и нулевого уровня заболеваемости.

Выполнение программы также позволит обеспечить 100% доступ к непрерывной диагностики ТБ путем закупки расходных материалов, 100% доступ к лечению всех больных ТБ путем внедрения пациенто-ориентированного подхода, 100% доступ к консультированию и тестированию на ВИЧ/СПИД и тому подобное.