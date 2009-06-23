Какой чай самый полезный?

В последние годы ученые все больше склоняются к тому, что чемпиона по полезности среди чаев выделить невозможно. Да, в зеленом чае больше активных форм катехинов. Но красный и черный чай тоже очень хороши, просто действуют немного по-другому. Главное - сохранить полезные свойства чая при приготовлении.

Тианин - уникальная аминокислота: встречается только в чае и еще в некоторых видах грибов. В компании с кофеином стимулирует работу мозга.

Витамины C, B1, B2, PP, B15, рутин - их в чае, как выяснилось, немного, они частично разрушаются в процессе обработки листьев. Зато в напитке обнаружен витамин K, обеспечивающий нормальную свертываемость крови.

Катехины - мощные биоактивные соединения. Они делают эластичными стенки сосудов, уменьшают хрупкость капилляров, предотвращают развитие атеросклероза. Кроме того, катехины чая - сильные антиоксиданты, снижающие риск онкологических заболеваний. Катехины защищают ДНК клетки от радиации и уничтожают свободные радикалы.

Применяют экстракт зеленого чая при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

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