Лечат камни

Специалисты в области лечения камнями абсолютно убеждены в том, что вибрации камня совершенно идентичны вибрациям, которые имеются в организме человека.

Если вы подберете ту породу камня, вибрации которой идеально совпадают с вибрациями вашего организма или дополняют их, то вы сможете улучшить свое самочувствие, наладить работу некоторых органов и систем.

Если вы слишком остро реагируете на перемену погоды, страдаете заболеваниями дыхательных путей, то лучше всего вам подойдет аквамарин.

Помимо перечисленных выше свойств, этот камень также проясняет сознание, что очень важно для людей с различными недугами психики.

Если имеются проблемы со зрением, то просто необходимо носить украшения с изумрудами.

Этот великолепной красоты камень не только улучшает зрение, но и благотворно сказывается на здоровье глаз вообще.

Хорош изумруд и при бессоннице, эпилепсии, лихорадочных состояниях.

Литотерапевты приписываются лазуриту следующие свойства: этот камень снижает температуру тела, успокаивает, а также защищает от заболеваний сердце и почки.

Именно поэтому украшения с лазуритом следует носить людям, которые имеют склонность к подобным недугам.

Важно отметить, что в других случаях от постоянного ношения этого камня лучше отказаться, так как главным его свойством его все же является понижение температуры тела, что здоровому человеку совершенно не нужно.

Малахит будет весьма и весьма полезным при простудных заболеваниях, при аллергических реакциях.

Этот зеленый камень также благоприятно влияет на состояние вашей кожи, служит общеукрепляющим средством.

Украшения из малахита подходят для ежедневного ношения.

Если вы попали в группу «счастливчиков», которые страдают приступами мигрени, то Литотерапевты советуют вам носить розовый кварц.

Этот красивый камень избавляет от головной боли. Полезен розовый кварц и при психосоматических недугах, кроме того, он повышает эмоциональность человека.

Поистине королевский камень – рубин.

Кроваво-красный, розовый, бардовый или лиловый рубин способен самым лучшим образом влиять на психику человека, поднимать его самооценку, усиливать амбиции.

Рубин рекомендован также при головных болях и заболеваниях сердца, так как этому камню свойственно укреплять сердечную мышцу.

Еще одним свойством рубина является то, что он очищает кровь.

Топаз защищает иммунную систему человека, укрепляет нервы и способствует эмоциональной уравновешенности.

Этот камень рекомендован для ношения вспыльчивым людям, особенно тем, кто склонен к агрессии.

Кроме того, украшения с топазом следует носить тем, кто отличается чрезмерной чувствительностью и легко поддается стрессу, негативным эмоциям, переживаниям.

О чудодейственных свойствах янтаря известно давно.

Этот камень стимулирует обменные процессы, приносит пользу при болезнях горла, суставов, щитовидной железы, почек и печени. Спасет янтарь и от различных инфекционных заболеваний.

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