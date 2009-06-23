Хранение порнографии в медицинских целях не будет преследоваться

Хранение порнографии для собственного использования или с целью использования специалистами в медицинских целях не имеет состава преступления и не может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Иначе преследование за такие действия будет нарушать конституционный запрет вмешиваться в личную и семейную жизнь человека, установленный статьей 32 Конституции Украины.

Принятый Верховной Радой 11 июня 2009 г. Закон "О внесении изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины" (относительно ответственности за хранение порнографической продукции) запрещает хранение порнографии лишь с целью сбыта или распространения. Однако, в каждом конкретном случае соответствующими правоохранительными органами должно быть доказано в законном порядке и установлено обвинительным приговором суда, что человек, хранящий предметы порнографического характера, имел цель осуществить их сбыт или распространение.

Доказательствами же такой цели, для примера, может быть наличие большого количества экземпляров одного и того же произведения, или наличие соответствующих гражданско-правовых соглашений на продажу или на перемещение этих произведений и тому подобное.