2-летний китайский мальчик выкуривает в день пачку сигарет

В Китае найден самый молодой курильщик: любителю табака по имени Лян Лян всего 2,5 года, сообщает Международное радио Китая.

Живущий в мегаполисе Тяньцзинь малыш начал курить год назад. На сегодня он выкуривает по пачке сигарет в день.

Оказалось, что вредная привычка у ребенка появилась "благодаря" родителям. Лян Лян появился на свет с врожденной грыжей. Поскольку в раннем возрасте операцию ему делать было слишком опасно, доктора решили подождать, пока младенец подрастет. Малыш постоянно страдал от резких болей. Сердобольный отец решил дать ему покурить, чтобы отвлечь от постоянных мучений. Мальчик настолько пристрастился к новому "обезболивающему", что бросить сигарету его не могут заставить даже родители.

РИА Новости