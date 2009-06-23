Секреты лечения музыкой

С музыкой мы идём по всей жизни (колыбельная - в детстве, любимое радио - в пробке, караоке - в ночи у соседей сверху). Когда мы слушаем любимые мелодии, редко задаёмся вопросом: а почему они мне нравятся, и почему после прослушивания этого трека я чувствую себя лучше?

Учёные и врачи выяснили, что человеческое ухо различает 1378 музыкальных тонов, а к этому прибавляется множество звуков вне спектра слышимости. Но дело тут даже не в ушах, а в наших внутренних органах.

Оказывается, у них тоже есть "слух" и своя "музыка". Связано это с тем, что наше тело буквально нашпиговано различными вибрациями (сокращения сердца, например), а музыка это же тоже вибрации. Так биологу Дэвиду Дэймеру пришло в голову измерить и озвучить молекулярные колебания ДНК. Получил он прелюбопытнейшую музыку, напоминавшую медитативные индийские мелодии.

А ещё было установлено, что музыка воспринимается не всеми зонами мозга одновременно, а лишь отдельными (каждому стилю соответствует свой участок). Таким образом, можно точечно воздействовать на необходимые органы.

Сейчас музыкотерапия (лечение звуком и музыкой) применяется весьма широко. Её используют даже как вспомогательное средство в предоперационный и послеоперационный периоды (специальные успокаивающие композиции заметно уменьшают степень стресса у пациентов). Но на самом деле идея не нова.

Ещё в Древнем Египте считали, что лучшее средство от бессонницы и болей разного характера - пение хора. А создатель теории о музыкально-числовом строении космоса, Пифагор пропагандировал использование музыки в медицинских целях.

Он был первым, кто начал составлять книгу музыкальных рецептов, где каждой болезни предназначалась своя мелодия. Музыкотерапия может снять стресс, ускорить регенерацию тканей, да и просто создать нужное настроение.

Музыкотерапией можно заниматься дома или обратиться к специалисту. В первом случае необходимо создать максимально комфортные условия: отключить телефон, выпроводить всех родственников, кошек и попугайчиков вместе взятых. Советуют выпить один стакан воды перед сеансом, а второй стакан выпить сразу после окончания процедуры.

С непривычки в первый раз могут появиться головные боли из-за пониженной восприимчивости мозга, вызванной неэкологичным образом жизни. Посему вода и пригодится. Заниматься прослушиванием музыки лучше в жёстком кресле, полулёжа или полностью лёжа на спине (руки вытягиваются вдоль туловища ладонями вниз или скрещиваются на груди). За время всего сеанса исходное положение не должно меняться, а язык должен быть расслаблен.

Если же вы решили отправиться к специалисту, то вначале придётся заполнить анкету, чтобы рассказать о своих музыкальных предпочтениях. Потом производится обследование, выявляющее психоэмоциональное состояние (часто прибегают к системе цветных карточек, нужно выбирать наиболее понравившийся цвет, и методам акупунктурной диагностики).

Лишь после этого составляется индивидуальная программа, строящаяся на принципе постепенного изменения настроения, динамики и темпа музыки (с учётом разной эмоциональной нагрузки). Как правило, сначала звучат спокойные композиции среднего темпа, создающие "почву" для занятий и вводящие в нужное состояние. Потом могут последовать либо успокаивающие, медленные, либо динамичные, даже напряжённые треки. Всё зависит от смысловой нагрузки сеанса (успокоить, взбодрить, снять эмоциональные блоки).

В самом конце обычно ставят позитивные, в меру энергичные произведения. Само занятие проводится в неярко освещённой комнате и длится не более часа (каждый музыкальный отрывок - где-то по 15 минут).

Что же, собственно, нужно слушать? Все врачи, не сговариваясь, в этом вопросе стоят на стороне классики. Например, кардиологи говорят, что она способствует восстановлению нормального сердечного ритма и существенно повышает уровень иммуноглобулина (Моцарт - почти панацея от всех недугов).

Итак, если после аврала на работе вы пришли домой "в мыле", успокоиться и избавиться от озлобленности помогут "Колыбельная" Брамса, "Свет луны" Дебюсси, "Аве Мария" Шуберта, мазурки и прелюдии Шопена, а также вальсы Штрауса и "Итальянский концерт" Баха.

Нормализуют кровяное давление и сердечную деятельность "Свадебный марш" Мендельсона, "Ноктюрн ре-минор" Шопена и "Концерт ре-минор" для скрипки Баха. Если же вас замучил гастрит, послушайте "Седьмую сонату" Бетховена, а при язве - "Вальс цветов" Чайковского.

Что касается дел обыденных, то специалисты советуют готовить пищу и кушать под музыку классиков, принимать ванну на фоне звуков живой природы, заниматься сексом под этнические мотивы, делать утреннюю разминку под незамысловатую и бодренькую попсу. В общем, полная свобода для творчества.

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