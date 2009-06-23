Проверьте свою память! Тест

Хотите проверить, какая у вас память? Тогда пройдите данный психологический текст.

Посмотрите в течение 40 секунд на приведенные ниже слова и постарайтесь их запомнить. Важно запомнить не просто то или иное слово, но и его порядковый номер. Воспроизведите слова вместе с их порядковыми номерами. Правильными считаются только те ответы, где слово написано с его порядковым номером.

1. Украинец 11. Масло

2. Экономика 12. Бумага

3. Каша 13. Пирожное

4. Татуировка 14. Логика

5. Нейрон 15. Социализм

6. Любовь 16. Глагол

7. Ножницы 17. Прорыв

8. Совесть 18. Дезертир

9. Глина 19. Свеча

10. Словарь 20. Вишня

Теперь вычислите свой коэффициент запоминания. Для этого число правильных ответов умножьте на 100 и разделите на 20.

90-100% - у вас блестящая память.

70-90% - у вас очень хорошая память.

50-70% - у вас хорошая память.

30-50% - ваша память может быть оценена оценкой три.

10-30% - у вас неудовлетворительная память.

0-10% - у вас крайне плохая память и, возможно, серьезные проблемы со здоровьем.

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