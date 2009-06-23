Основные симптомы опухоли матки

Миома матки - очень частый гинекологический диагноз не только у возрастных женщин после 40 лет, но и у молодых женщин детородного возраста.

Миома представляет собой доброкачественное образование в гладких мышечных волокнах матки – она может находиться внутри стенок матки, расти в сторону брюшины или в направлении полости матки, а также между связками.

Эта болезнь сильно осложняет самочувствие и личную жизнь женщин.

Основные симптомы миомы матки таковы:

- боли внизу живота,

- болезненные месячные,

- увеличение размеров живота,

- нарушения менструального цикла,

- возникновение анемии,

- бесплодие,

- невынашивание беременности,

- учащенное мочеиспускание.

Бывает и так, сто симптомы миомы матки не проявляются никак и женщина не подозревает о ее существовании. В редких случаях существует угроза перерождения в раковую опухоль. Поэтому при постановке диагноза лечение миомы матки является обязательным.

Причины появления данных опухолей в матке до конца не изучены, однако точно известно, что негативными факторами являются гормональные сбои в женском организме, в частности, избыток гормона эстрогена, а также частые повреждения матки - аборты, операции, осложненные роды, воспалительные заболевания.

Регулярные осмотры у гинеколога и УЗИ-диагностика позволяют выявлять и контролировать заболевание на ранней стадии.

Лечение миом матки сводится к прекращению роста опухоли, уменьшению ее размеров или хирургическому удалению. Выбор метода лечения зависит от размеров опухоли, скорости ее роста и от возраста пациентки.

Лечение гормональными и лекарственными препаратами применяют при небольших миомах у молодых нерожавших женщин – это тормозит развитие и даже уменьшает размеры узлов, не затрудняя наступление беременности и процесс вынашивания.

В старшей возрастной группе часто ставится вопрос об оперативном удалении опухоли с сохранением матки, либо, в запущенных случаях и при серьезных показаниях – об операции по удалению матки (гистерэктомии).