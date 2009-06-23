Интим с любимым человеком успокаивает психику

Романтики утверждают, что только любовь дает ощущение полного удовлетворения сексуальных партнеров. Циники же, напротив, считают, что неважно с кем, а важно – как и сколько. Кто из них прав? Этот спор продолжается не одну сотню, а может быть, и тысячу лет. Его пытались разрешить поэты и сатирики, рыцари и прагматики.

Много воды утекло и детей народилось, много раз на театральных подмостках Отелло задушил Дездемону, много открылось и закрылось заведений "ночных бабочек", а точный и ясный ответ на этот вопрос так и не получен.

Но вот за дело взялись ученые-медики. Они поставили вопрос несколько иначе: что полезнее для здоровья – секс с любовью или секс без любви? Поверили, так сказать, алгеброй цифр гармонию интима. И вот что у них получилось.

Согласно исследованиям специалистов из университета Огайо, половой акт с любимым партнером гораздо полезнее секса, например, с проституткой. Ученые утверждают, что секс по любви значительно полезнее обычного полового акта для удовлетворения инстинктов. Проведя ряд экспериментов, они выяснили, что интимная близость между партнерами, которые любят друг друга, приводит к значительному сокращению уровня холестерина в крови. Вывод, прямо скажем, неожиданный. Где имение и где вода? Где секс и где холестерин?

Как оказалось, во время секса у партнеров происходит выброс в кровь различных гормонов. У любящих партнеров в числе других выделяется в кровь допамин, который, в свою очередь, способствует очищению организма от холестерина. Кроме того, допамин оказывает благотворное влияние на психику человека, выполняя функцию своеобразного транквилизатора.

И наоборот, половой акт как удовлетворение инстинкта приводит к выработке организмом окситоцина и вассопрессина, которые способствуют накоплению жиров.

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