Кировоградщина: выделены деньги на диализные препараты

Кировоградский областной совет проголосовал за выделение 1,2 млн. грн. областной больнице на приобретение диализных препаратов для 62 людей с почечной недостаточностью.

Как передает корреспондент УНИАН, главный вопрос, который возник во время обсуждения на сессии облсовета, - источник средств.

Председатель облсовета Николай СУХОМЛИН предложил выделить несколько сотен тысяч гривен за счет перераспределения бюджета управления здравоохранения облгосадминистрации, однако главный врач Кировоградской областной больницы Николай ШЕВЧУК заверил, что этого будет недостаточно. «Необходимо иметь полную сумму для того, чтобы принимать участие в тендерных закупках. Без диализа 62 больных через несколько недель обречены на смерть», - отметил Н.ШЕВЧУК.

После того, как поддержки в решении вопроса попросил губернатор Василий МОЦНЫЙ, депутаты согласились выделить необходимую сумму из собственных остаточных средств области.