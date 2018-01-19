Эпидемия ВИЧ/СПИДа: в Украине фиксируется много новых случаев среди успешных людей

В Украине фиксируется много случаев выявления ВИЧ-инфекции в абсолютно социально адаптированных слоях населения.

Читайте такжеВ Украине в прошлом году более 73 % новых случаев ВИЧ-инфицирования произошли половым путем

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская.

По словам эксперта, в последние годы (и в Украине такого никогда не было до сих пор) очень большое количество случаев впервые выявленной ВИЧ-инфекции и у социально адаптированных слоев населения.

«Основной путь передачи - половой, а много ВИЧ-инфицированных людей, которые и не знают о своем статусе. Инфекционные болезни требуют системности в подходе к их противодействию. У нас же любят только заниматься закупками, в том числе и «пациентские организации». Где закупки - там и они. Нужна же профилактика - это основное. Лечение - это уже последствие. Для любой инфекционной болезни главное - профилактика, а лечение - это когда не сработала профилактика по разным причинам», - подчеркнула инфекционист.

Она обращает внимание на то, что ситуация с распространением ВИЧ/СПИДа в нашей стране - катастрофическая.

«В Украине давным-давно эпидемия СПИДа. и она никакая не «тихая». За много лет работы я еще такой катастрофической ситуации по ВИЧ/СПИДу не наблюдала и всем об этом говорю. В зонах военных действий всегда есть проблема инфекционных заболеваний. Наши эксперты говорили о ней давно», - отметила Голубовская.

Она сообщила, что «Альянс общественного здоровья» в 2015 году проводил исследование по показателям инфекционной заболеваемости в зоне АТО.

«Было выявлено, что уровень заболеваемости тех, кто выходит из зоны военных действий на Донбассе, в 2,5 выше, чем до захода в зону АТО. Донбасс практически превратился в «черную дыру» неконтролируемого распространения опасных эпидемий. В Украине необходимо проводить глубокий анализ этих процессов, а этого не делается», - сказала профессор.

«Если ВИЧ-инфицированный пациент попадает не в Центр СПИДа (а он не может лечить всех таких больных), а в любую другую больницу, его лечить нечем, лекарств нет. Несмотря на огромнейшую международную помощь, которая измеряется сотнями миллионов долларов, финансирования все равно не достаточно. А вот обеспечить лечение самыми элементарными, дешевыми препаратами не могут. Для меня это абсолютно не понятно, как и мораль людей, которые этим занимаются», - считает Голубовская.

Эксперт акцентировала, что существует проблемы в законах Украины в сфере борьбы со СПИДом, которые не позволяют эффективно бороться со СПИДом, также от решения проблем ВИЧ-инфицированных в нашей стране отстранены все ведущие инфекционисты.

Читайте такжеНовые АРВ-препараты помогут преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа в мире - эксперты

«У нас медицинские университеты не имеют баз. Лечение СПИДа и инфекционисты было отделено. У нас очень мало серьезных публикаций на тему заболеваемости СПИДом. У нас наука отстранена от этой проблемы. Почему так случилось? Предполагаю, чтобы можна было спокойно утилизировать эти донорские деньги, и чтобы никто в этом не мешал. И никого это не волнует», - подытожила Голубовская.