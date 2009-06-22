В Житомирской области мужчина пострадал от укуса гадюки

В Житомирской области вследствие укуса гадюки человек попал в реанимацию.

Об этом УНИАН сообщил работник пресс-службы ГУ МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, вчера в реанимационное отделение Олевской больницы доставили 29-летнего жителя Олевска, которого во время пребывания в лесу укусила гадюка. Также С.УЛАНОВ сообщил, что гадюки достаточно часто встречаются в северных районах Житомирской области. “Местным жителям, выходящим в лес или в степную зону, надо быть готовым к таким неожиданным встречам", - сказал С.УЛАНОВ.

На данный момент состояние потерпевшего гражданина стабильное.