Украина в апреле получит миллион доз вакцин против кори - Супрун

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что на начало года в наличии 516 тысяч доз вакцины от кори, в апреле будет новая поставка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"По состоянию на начало года в учреждениях здравоохранения в наличии 516 тысяч доз вакцин. В апреле ожидается поставка еще миллиона доз, а в октябре - еще миллиона доз", - сказала министр и добавила, что это бельгийская вакцина, преквалифицирована ВОЗ.

Супрун также подчеркнула, что согласно научным данным, в случае охвата вакцинацией не менее 95% взрослых и детей, за месяц-полтора вспышки кори могут прекратиться.

"Знаем сейчас о перебои с наличием вакцин в некоторых областях - Кировоградская. Ровенская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская и город Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов", - заверила чиновник.

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Следующая партия вакцин (более миллиона доз) в Киев должна прибыть в апреле, добавила Супрун.

"Несмотря на растущий спрос, министерство и партнеры, ЮНИСЕФ и производитель, принимают меры для поставки дополнительной партии в более короткие сроки", - сказала она.