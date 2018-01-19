Сегодня украинцы будут ощущать действие мощной магнитной бури: врачи советуют беречь здоровье

Утром 18 января на Солнце произошла мощная вспышка, которая уже 19 января начнет сказываться на жителях Земли магнитными бурями. Последствия процессов на поверхности светила будут наблюдаться в течение нескольких дней, пишет ТСН.

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Доктор физико-математических наук Всеволод Лозицкий отмечает, что такие вспышки разрушают спокойный режим жизни человека, создавая дискомфорт и даже приводя к общественным потрясениям.

Два дня назад на нашем светиле образовались пятна. Впоследствии произошел взрыв, и теперь потоки плазмы на огромной скорости мчатся на землю. Их разрушительная сила может вызвать сбои в работе электроники и ухудшить самочувствие.

Врач-терапевт Виктория Форосенко говорит, что часть ее пациентов чувствует изменения в геомагнитном поле заранее – люди жалуются на слабость, беспокойство, раздраженность, рассеянность, головную и сердечную боль, а также скачки артериального давления. Медик советует пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов.

"Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", - дает указания она.

Продлится буря три дня, но слишком волноваться украинцам по этому поводу не стоит. Ученые говорят, что наше светило сейчас на минимуме своего 11-летнего цикла, поэтому ближайшие три года ни мощных взрывов, ни действительно больших бурь не ожидается.