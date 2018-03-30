Украинские матери против государства: слово за Европейским судом? Часть 2

В прессе активно заговорили о том, как Украинское государство плохо заботится о матерях и детях до трех лет. Тогда матери обвиняли, чиновники – оправдывались. Однако ситуация до сих пор непонятна: могут ли матери все-таки рассчитывать на социальную помощь по уходу за ребенком больше, чем в 130 гривен в месяц?

Известно, что уже около тридцати тысяч семей с детьми до трех лет, получающие «на ребенка» сомнительную сумму в 130 гривен, обратились в украинские суды, чтобы таким образом добиться соблюдения закона. Ведь если даже отбросить бытовую арифметику (на что реально может хватить этих денег?), а опираться лишь на законодательные акты Украины, можно сделать неприятный, но логический вывод: социальная помощь в таком размере – нарушение права человека на достаточный жизненный уровень, гарантированный каждому из нас Конституцией Украины.

Журналисты вновь обращаютсяк этой теме, чтобы довести: намерения украинских матерей более чем серьезны – они готовы изложить свои аргументы европейскому сообществу.

Первый шаг

Диана Базарова в сентябре 2007 года родила сына. «В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, – рассказывает женщина. – Конечно, Украина мне выплачивает минимум – 130 гривен. Понятно, с таким отношением государства я не согласна – пусть депутаты попробуют воспитывать своих детей на 130 гривен в месяц. Поэтому и осмелилась обратиться в суд. Я требовала, чтобы управление труда и соцзащиты сделало перерасчет социальной помощи за 2007-й и 2008 годы, чтобы и в 2009 году деньги насчитывали в полном объеме».

Оказывается, обратиться в суд по месту жительства не слишком сложно. Для этого даже не обязательно нанимать юриста, который будет представлять ваши интересы. Правда, в этом случае могут возникнуть определенные проблемы с написанием искового заявления – все-таки непросто простому человеку пользоваться соответствующей терминологией и ссылаться на законодательные акты. Кроме заявления нужно собрать целый пакет документов (копии свидетельства о рождении ребенка и постановлениях о назначении социальной помощи, справку из управления труда и социальной защиты населения о пребывании на учете и получении помощи. Обязательна также уплата госпошлины (3 грн. 40 коп.). Итак, когда все собранно и отнесено в суд, остается ждать, когда истцу пришлют копию постановления об открытии производства по делу и сообщат дату судебного заседания.

В случае с Дианой Базаровой 20 февраля этого года состоялось судебное заседание. «Все очень быстро. Я для удобства даже написала заявление, чтобы заседание прошло без моего присутствия, – продолжает Диана. – Позже я получила постановление. В нем шла речь о том, что мои исковые требования удовлетворены лишь частично, мол, местный орган управления труда и социальной защиты «обязан осуществить пересчет помощи в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет в соответствии со ст.15 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» (на 2007 год утвержден прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 января – 434 грн., с 1 апреля – 463 грн., с 1 октября – 470 грн.) и провести соответствующие выплаты со времени назначения помощи по 31 декабря 2007 года». Что же касается 2008-го и 2009 годов, то за этот период я так и буду получать 130 грн. Сложно понять, почему. Неужели считают, что в 2007 году наши права нарушались, а теперь – нет? Юрист посоветовал обратиться в апелляционный административный суд».

Правовые парадоксы

Вырисовывается типичная ситуация. Суды мотивируют такое частичное удовлетворение исковых требований (или их отклонение, если идет речь о 2008-м или 2009 годах) тем, что решений Конституционного суда относительно неконституционности ст. 15 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» нет. А этой статьей предусмотрено, что помощь предоставляется в размере, который равняется разнице между прожиточным минимумом для работоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 гривен. В то же время юристы настаивают, что это – нарушение прав человека.

«При подготовке апелляционной жалобы можно ссылаться, прежде всего, на Конституцию, – говорит юрист Павел Собина. – В соответствии с главным законом страны права и свободы граждан не могут быть отменены, при принятии новых законов или внесении изменений в старые не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Поэтому изменения, внесенные в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми», являются незаконными – они ограничивают право на социальную помощь. Кроме того, Закон Украины «О государственном бюджете» не может нарушать право человека по обеспечению уровня жизни для лиц, которые получают социальную помощь, служащую основным источником существования, а соцпомощь должна быть не ниже прожиточного минимума».

Вследствие такого противоречия происходит нарушение права каждого на достаточный жизненный уровень, что гарантируется ст. 48 Конституции.

«Более того, решением Конституционного суда от 09.09.2007 года четко определено, что права на выплату помощи по уходу за ребенком до трех лет в размере не ниже установленного прожиточного минимума для ребенка до шести лет не могут быть ограничены никаким законом, когда бы он ни был или не будет принят, – продолжает Собина. – Иными словами, это решение Конституционного суда распространяется и на нормы Закона Украины от 28.12.2007 «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Также можно вспомнить о Кодексе административного судопроизводства Украины, в соответствии с 8 статьей которого суд руководствуется верховенством права: человек, его свободы и права есть наивысшими ценностями. Все это сложно отрицать, поэтому есть шанс, что апелляция будет удовлетворена».

Впрочем, следует учитывать, что для обращения в апелляционный административный суд установлены четкие сроки. Скажем, заявление об апелляционном обжаловании постановления суда подается в течение десяти дней, апелляционная жалоба – на протяжении двадцати после представления заявления.

Также можно искать понимания в Высшем административном суде Украины, написав кассационную жалобу. А если и тут не повезет, тогда все надежды на Европейский суд по правам человека.

Правда, в одном из управлений труда и социальной защиты населения нам неофициально ситуацию прокомментировали: «Сейчас никаких законодательных противоречий относительно выплат матерям, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до трех лет, не существует. Они были устранены еще в 2008 году. Впрочем, право обратиться в Европейский суд имеет каждый гражданин Украины. Другое дело – выигрывают матери у государства или их ждет разочарование».

Путь в Европейский суд

Известно, что в последнее время участились обращения украинцев в Европейский суд. Считается, что именно он может защитить наших граждан в том случае, если они не нашли поддержки в судах Украины.

Со времени ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека, то есть с 17 июля 1997 года, в Европейский суд обратилось 20 тысяч украинцев, за это время было принято 400 решений относительно государства Украины. Впрочем, в 2008 году решений уменьшилось, их было всего 93, тогда как в прошлые годы – до полутора сотен. И это вовсе не потому, что сократилось количество обращений. Дело в том, что Европейский суд просто не успевает рассматривать все дела. В прошлом году по решениям Европейского суда по правам человека с Украины в пользу истцов взыскали 20,5 млн. грн., из них в среднем 5 млн. – на возмещение морального ущерба и 15 млн. грн. – во исполнение решений национальных судов по непосредственной стоимости исковых требований.

Правозащитники уверены, если в Европейский суд подадут жалобы украинские матери детей до трех лет, государству придется понести еще большие убытки.

«У матерей есть две причины обратиться в Европейский суд, – комментирует юрист Собина. – В первую очередь, это то, что суд постановил осуществить пересчет помощи управлению труда и социальной защиты, но решение это не выполняется, мол, средства на это не заложены в бюджет, механизма выплат нет. Но выполнение судебного решения не зависит от наличия или отсутствия того же механизма проведения выплат. Более того, игнорирование решения суда является нарушением 6 статьи Конвенции по правам человека. Другой повод – жалоба на справедливость судебного разбирательства. Это то же нарушение 6 статьи Конвенции. Конечно, стопроцентной гарантии, что дело завершится в пользу истца, никто дать не может, но высока вероятность того, что мать, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и обратилась в Европейский суд по поводу недостаточной выплаты социальной помощи государственным органом, дело выиграет».

Правда, неизвестно, на какой срок затянется процесс. Ведь заявления в Европейском суде рассматривают от одного года до пяти, а то и до восьми лет.

Интересно другое. Достаточно только одной семье пройти весь путь до Европейского суда и выиграть дело у государства. Ведь дело в том, что решения Евросуда являются прецедентами, имеющими обязательную юридическую силу, их юридический статус равноценен статусу обязательных юридических норм. После того как решение вступает в законную силу, государство обязано принять меры, направленные на то, чтобы восстановить нарушенное право заявителя, а также и на то, чтобы устранить причины для заявлений в Европейский суд по этому поводу.

Готовить обращение в Европейский суд проще всего с юристом, хоть процедура эта и не архисложная. Впрочем, только за написание обращения могут требовать солидное вознаграждение.

Поэтому, чтобы обращаться в высшую инстанцию, родители ребенка должны исчерпать все средства судебной защиты в Украине (местный суд, апелляционный административный, Высший административный), которые могли бы удовлетворить жалобу. В шестимесячный срок после того, как наивысший суд государства вынесет решение, необходимо послать секретарю Евросуда письма. В нем указать, с чем вы не согласны, отметить, какие именно права по Конвенции, по вашему мнению, нарушены; перечислить, в какие суды вы обращались, привести перечень официальных решений и кратко их изложить. К письму нужно приложить копию каждого решения. После этого Европейский суд определяет, приемлемо ли это дело для последующего рассмотрения. Если дело признают приемлемым к рассмотрению, государству и заявителю будет предоставлена возможность договориться об определенных уступках и компромиссах, следующая стадия – рассмотрение по сути, именно после этого Европейский суд выносит решение. Государство имеет право обжаловать это решение в Большой палате Европейского суда. В случае же, если решение вступает в законную силу, сам Европейский суд определяет сумму справедливой сатисфакции, которую должно оплатить государство.

«В настоящее время я послала апелляционную жалобу в Харьковский апелляционный административный суд, - говорит мама двухлетнего ребенка Диана Базарова. – Это было в начале марта, до сих пор нет никакого ответа. Но я настроена защищать права свои и ребенка и дальше. Если придется, даже в Европейский суд обращусь».

Хорошо, если кто-то все-таки предпримет этот шаг, ведь в случае несоблюдения норм Европейской конвенции каждый гражданин Украины имеет право обратиться за защитой своих прав в Евросуд. А куда же еще пожаловаться на действия или решения государственной власти? Хотя, как показывает практика, Украина, к сожалению, не спешит прислушиваться к мнению авторитетных европейцев.

Евгения Устинова

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