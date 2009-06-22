В США число жертв вируса А/H1N1 за неделю увеличилось вдвое

От заражения вирусом гриппа A/H1N1 в США скончались 87 человек, говорится в сообщении центров по контролю и предотвращению заболеваний Минздрава США, передает Gazeta.ru.

В прошлую пятницу количество умерших составляло 45 человек.

Общее число заболевших в США составляет 21 449 человек против 17 855 человек в конце прошлой недели. Наибольшее число заболевших отмечено в штатах Висконсин (свыше 3 тыс. человек), Иллинойс (2,526 тыс.) и Техас (2,519 тыс.).