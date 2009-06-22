Клубничные маски - для молодости лица

До недавнего времени косметологи клубнику просто уважали. В основном ее славу составил отбеливающий эффект: под конец весны, когда кожа, устав сопротивляться, сдается пигментным пятнам, ее спасает клубничный сок - настоящий пятновыводитель! Лучше всего действуют клубничные маски (мечта натуропата: клубника, лимонный сок и ложка меда), а еще можно - крайне аристократично протирать лицо после пробуждения клубничным льдом.

Затем стали поступать новые сведения: наша ягода и прекрасный антисептик, в ней и салициловая кислота, обладающая отшелушивающим действием, а значит, клубничный пилинг (зря, что ли, так много мелких семян) обновляет кожу. Но главное выяснилось не так давно, и за это клубнику просто-таки превознесли. Содержащаяся в ней медь стимулирует выработку коллагена, который поддерживает кожу упругой.

Клубничный сезон - самое время удостовериться во всемогуществе красной ягоды. Надо бы попробовать регулярно, два-три раза в неделю, не отлынивая, делать простые маски из клубничной кашицы. Или баловать лицо клубничным кремом (хорошенько размять ягоды и смешать с кремом обыкновенным и ложкой меда), вместо того чтобы покупать косметические средства. А сэкономленные деньги потратить на свежие ягоды.

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