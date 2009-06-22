Минздрав ожидает эпидемию гриппа A/H1N1 в Украине осенью
В Польше растет количество больных
Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что эпидемия гриппа A/H1N1 в Украине возможна осенью.
"Теперь готовимся к эпидемии гриппа, которая ожидается осенью. Это может быть именно вирус A/H1N1", - отметил Князевич.
Министр также добавил, что украинский пациент, заболевший этой разновидностью гриппа, в настоящее время вылечен.
В Минздраве же уверены, что пандемия гриппа A/H1N1 не была придумана искусственно.
"Искусственных пандемий не бывает", - подчеркнул Князевич.
Тем временем в соседней Польше число заболевших гриппом A/H1N1 в Польше выросло до 13 человек. Так, три новых случая заболевания вирусом подтверждены Главной санитарной инспекцией Польши.Об этом сообщил представитель Инспекции Томаш Мишталь.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в прошлую пятницу подтвердила 44 тысячи 287 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 95 странах и территориях, 180 заболевших скончались.