Минздрав ожидает эпидемию гриппа A/H1N1 в Украине осенью

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что эпидемия гриппа A/H1N1 в Украине возможна осенью.

"Теперь готовимся к эпидемии гриппа, которая ожидается осенью. Это может быть именно вирус A/H1N1", - отметил Князевич.

Министр также добавил, что украинский пациент, заболевший этой разновидностью гриппа, в настоящее время вылечен.

В Минздраве же уверены, что пандемия гриппа A/H1N1 не была придумана искусственно.

"Искусственных пандемий не бывает", - подчеркнул Князевич.

Тем временем в соседней Польше число заболевших гриппом A/H1N1 в Польше выросло до 13 человек. Так, три новых случая заболевания вирусом подтверждены Главной санитарной инспекцией Польши.Об этом сообщил представитель Инспекции Томаш Мишталь.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в прошлую пятницу подтвердила 44 тысячи 287 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 95 странах и территориях, 180 заболевших скончались.

korrespondent.net