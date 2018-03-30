Гамма-ножа в Украине не будет... Зато создадут радиохирургический центр!

Три года в Украине собирали деньги на гамма-нож. Три года шла благотворительная акция, и вместе с тем длились перипетии и споры вокруг чудо-ножа. Трижды из госбюджета выделялись средства на это оборудование, но каждый раз после этого правительства уходили в отставку и деньги оставались только строчкой на бумаге. Сегодня мы наконец можем сообщить, что всенародная благотворительная акция завершилась благополучно: радиохирургический центр уже готовится к открытию. Правда, гамма-ножа, на приобретение которого люди присылали средства со всех уголков Украины и даже из-за рубежа, кто сколько мог — от 10 гривен и до десяти тысяч долларов, — в этом центре не будет. Зато благодаря тому, что государство поддержало народную инициативу и выделило из бюджета более 50 миллионов гривен, удалось закупить намного более эффективное и современное оборудование.

Гамма-нож существует уже сорок лет. За это время в мире появились новые комплексы, с помощью которых можно делать намного более сложные операции, соответственно и стоят они значительно дороже. Мы же согласны были на оборудование эконом-класса, только бы спасти 12—15 тысяч пациентов, нуждающихся в операции на головном мозге с помощью стереотаксического оборудования. Количество таких больных каждый год растет, некоторые эксперты считают, что их в три раза больше, о чем свидетельствует статистика. К величайшему сожалению, среди них немало детей.

Собранные деньги вместе с бюджетными средствами были потрачены на приобретение высокотехнологичного оборудования, которое, по словам заместителя директора Института нейрохирургии имени А.Ромоданова АМН Украины В.Цимбалюка, сегодня имеют ведущие европейские клиники, а на постсоветском пространстве только мечтают о нем.

— Гамма-нож — аппарат узкопрофильный, предназначенный исключительно для нейрохирургического вмешательства. Намного более эффективными являются линейные ускорители — «Линаки» системы «Трилод­жи», сочетающие две функции: действуют как гамма-нож для головного мозга, а кроме того, могут уничтожать опухоли спинного мозга, шеи, а также печени и почек. Если у пациента обнаружены множественные метастазы в головном мозге — гамма-нож их может бескровно уничтожить. Но при этом никто не скажет наверняка, удалена первичная опухоль или нет, — все зависит от ее локализации. А «Линак» дает возможность это сделать. Важен еще один момент: трубка позволяет разгонять электроны так, что их можно использовать как для радиохирургии, так и для терапии, то есть с помощью одного аппарата можно проводить и оперативное вмешательство, и послеоперационное лечение. Гамма-нож бессилен в случаях, когда диаметр опухоли превышает 3 см, а новый аппарат поможет даже тогда, когда опухоль уже дала множественные метастазы.

Одним из аргументов в пользу «Линака» было и то, что его цена не намного выше стоимости гамма-ножа. Благодаря налаживанию в США серийного производства «Линаков», это значительно удешевляет продукцию. Гамма-ножи, как известно, изготовляют в Швеции по заказу и совсем немного, что, безусловно, сказывается на их стоимости. Мы выбирали аппаратуру прежде всего для нейрохирургии, но с расширенными возможностями для лечения. К тому же время проведения операции на таком оборудовании сокращается в три-пять раз, что очень важно для здоровья пациента.

— Когда наконец это оборудование будет спасать здоровье и жизнь людей?

— Надеюсь, что радиохирургический центр будет запущен в сентябре. Новый трехэтажный корпус сооружен с учетом всех требований эксплуатации высокотехнологичного оборудования, завершены внутренние работы, остались мелочи, озеленение территории и т.п. Оборудование уже завезено. Оно стоит в кабинетах, но пока что в упакованном виде. Специалисты, которые будут проводить монтаж и запуск, поставили четкое условие: для старта нужна стерильная чистота, чтобы нигде не было ни пылинки, поэтому придется подождать, пока строители завершат все облицовочные работы.

— Центр будет иметь традиционную структуру — кроме операционной, палаты, реанимация?..

— Нет, последнее не нужно. Он построен рядом с главным хирургическим корпусом, соединен с ним переходом. Так что, если возникнет какая-то сложная ситуация, пациент уже через пять минут будет в реанимации.

— После операции пациентов можно будет выписывать спустя два-три дня, как и после вмешательства гамма-ножом?

— Операции бескровные, нетравматичные, выписывать будут не через несколько дней, а уже на следующий день, как это делается в европейских клиниках. После проведения операций с помощью «Линака», как известно, не нужны ни реанимация, ни продолжительная реабилитация, как после хирургических вмешательств с трепанацией черепа.

— Оборудование для Украины новое. Есть ли в институте специалисты, которые могут работать на сложной аппаратуре?

— На одну смену понадобится восемь специалистов — нейрохирург, рентгенолог, младший медицинский персонал, а также радиофизик и инженер, которые будут следить за системами и техническим состоянием оборудования. Нейрохирурги уже готовы к работе, остальные специалисты завершают стажировку.

— Все мы ожидали открытия еще в конце прошлого года. Почему возникла задержка?

— Причин несколько. Во-первых, были задержки с подводом электричества, — аппаратура требует двух мощных трансформаторов. Преимущество «Линака» как раз в том, что не нужно загружать радиоактивный кобальт, как в гамма-нож, достаточно включить его в электросеть. Во-вторых, он имеет особую систему охлаждения, поэтому нужно было сделать автономное водоснабжение, которое постоянно будет циркулировать в аппарате. И наконец, учитывая частые отключения электроэнергии в нашей столице, нужно было позаботиться об автономном электроснабжении. На все это ушло немало времени.

— Что будет входить в центр?

— Сердце нашего комплекса — радиохирургический аппарат «Трилоджи». Будет действовать и диагностический комплекс — современный магнитно-резонансный томограф и компьютерный томограф. Это супероборудование! Для Украины это — уникальный комплекс.

— Откуда такое богатство?

— Во время всенародной благотворительной акции было собрано 4 млн. 700 тыс. грн., к которым государство добавило 54,4 млн. грн. Хотя бюджетные средства были выделены в мае 2007 года, к нам они попали осенью, и только после этого мы смогли взяться за планирование, проектирование и т.д. Мы понимали, что разрешения КГГА на строительство можно ждать годами, поэтому, откровенно признаюсь, начали без разрешительных документов.

— Помнится, мы рассказывали своим читателям о метастазах столичного бюрократизма, которые не одолеют ни гамма-нож, ни «Линак».

— Эту тему можно продолжать. Мы в течение года строили корпус, возвели его на 70% и только после этого получили разрешение. Шли на нарушения, потому что не хотели лишиться бюджетных денег. Мы подсчитали, что проще заплатить штраф и строить, нежели терять время и средства из-за бюрократии и инфляции.

— Но ведь строительство радиохирургического центра велось на территории Института нейрохирургии, проблем с землеотводом не должно бы быть. Кто тормозил дело — рядовые чиновники или руководство города?

— Никто конкретно. Просто до этого никому не было дела. Мы пытались попасть на прием к мэру, долго звонили от лица директора института, который к тому же является вице-президентом Академии медицинских наук, но секретарь мэра ни разу не соединила нас с шефом и не записала на прием.

— Институт нейрохирургии почему-то не любят городские власти: в последнее время вас обвиняют во всех грехах, утверждают, что вы не принимаете детей на лечение. Это правда?

— В нашей клинике сгорел последний компьютерный томограф. Почему сгорел? Не выдержал нагрузок — ежесуточно к нам привозили, по меньшей мере, 50 травмированных киевских детей. В таком напряженном режиме мы работали последних два года. Согласно стандартам оказания медпомощи травмированным детям, врач обязан направить такого пациента на компьютерную томографию, чтобы не пропустить кровоизлияния, повреждения мозга или другой патологии. Оборудование вышло из строя, нужно купить так называемую трубку и запустить его. Предыдущий мэр в свое время выделял на это средства, ведь речь идет о здоровье не инопланетян, а юных киевлян. Нынешние городские власти отказываются выделить 400 тысяч гривен на ремонт, но уверяют всех, что в скором времени будет открыто отделение детской нейрохирургии в Александровской больнице. Когда это случится, одному Богу известно. У нас сегодня есть и операционные, и диагностические кабинеты, и опытные кадры, проблема только в компьютерном томографе, без которого принимать и диагностировать травмированных детей — преступление.

— Детям в нашей стране, к величайшему сожалению, не везет. Даже в столице для них нет современных больниц: нейрохирургия — пока что на бумаге, инфекционная — под постоянной угрозой закрытия, «Детская больница будущего», которой так все ждали, все еще остается проектом. И в метро, и на улицах, и в Интернете — фотографии больных детей и просьбы помочь, но сейчас мало кто на это откликается. Акция по сбору средств на гамма-нож была уникальной: мало того, что удалось собрать довольно солидную сумму, — сам процесс, по мнению многих экспертов, еще и в какой-то мере объединил украинцев. А создание радиохирургического центра, надеюсь, убедит даже скептиков в том, что мы все-таки способны делать вместе что-то полезное для общества. Виталий Иванович, вы, кстати, обещали, что на входе в центр будет висеть табличка с именами всех благотворителей.

— Таблички, боюсь, не будет. Благотворителей оказалось так много, что в радиохирургическом центре стен не хватит для табличек, чтобы вписать их имена. Думаю, мы сделаем вывеску, на которой напишем об акции и о том, что этот комплекс появился благодаря всенародной под­держке.

— Было еще одно обещание: для граждан Украины операции на оборудовании, приобретенном за народные деньги, будут проводиться бесплатно. По большому счету, не только деньги, собранные посредством благотворительной акции, но и бюджетные средства — народные. Так будут ли принуждать платить так называемые благотворительные взносы в новом центре?

— Если это будет зависеть от меня, то я все сделаю для того, чтобы жители Украины получали медицинскую помощь в радиохирургическом центре бесплатно.

— Имеется ли в Украине — возможно, в частной клинике — аналогичное оборудование?

— Пока ни в одной нашей клинике ничего похожего нет. Вообще, на территории бывшего Советского Союза столь высокотехнологичного современного оборудования для бескровных операций на головном мозге нигде, кроме Москвы, не было. Теперь оно будет и в Киеве.

Ольга СКРИПНИК

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