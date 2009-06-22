Жалость к себе - причина тяжелых недугов

Людям свойственно испытывать по отношению к себе чувство жалости. И в самом деле. И тут нас обидели, и тут обошли, и тут не дооценили. Ну, как тут не пожалеть себя любимого. Пожалеть, конечно, можно, только не стоит забывать о том, чувство жалости к себе может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья.

Сразу следует оговориться, что не следует путать чувство жалости к себе и здоровую самооценку, позволяющую человеку ценить себя как личность, как профессионала, как члена семьи.

В отличие от нормальной самооценки чувство жалости к себе представляет собой абсолютно негативную эмоцию. Как и множество других негативных эмоций, например, как чувство ревности, жалость к себе имеет способность становиться навязчивостью. Мы один раз себя пожалели, пожалели второй, в третий раз мы уже просто не можем себя не пожалеть. К чему же ведет такое навязчивое чувство жалости к себе? К болезни.

Оказывается, что именно жалость к себе является одной из основных причин развития астенической депрессии и панического расстройства. Все дело в том, что жалость к себе возникает в момент какой-либо стрессовой ситуации, при этом вместо борьбы со стрессом у человека развивается реакция сглаживания проблемы. Он начинает усиленно себя жалеть, и ему начинает казаться, что стресс стал меньше. Однако это совсем не так. Стресс никуда не делся, он просто спрятался, ушел внутрь, превратился в то, что специалисты называют «дистресс». Бороться же с дистрессом очень тяжело, намного сложнее, чем с обычным стрессом.

Негативное влияние стресса на человеческий организм, а особенно дистресса, колоссально. Стресс и вероятность развития болезней тесно взаимосвязаны. Достаточно сказать о том, что стресс способен снижать иммунитет приблизительно на 70%. Очевидно, что такое снижение иммунитета может вылиться во что угодно. И еще хорошо, если это будут просто простудные заболевания, а если онкологические болезни?

Впрочем, отойдем несколько от стресса, как такового, и вернемся к чувству жалости к себе. Как уже было сказано выше, это чувство становится причиной развития астенической депрессии и панического расстройства. Каким образом? Да, очень просто.

Так уж устроен организм человека, что на жалость к себе он реагирует выбросом вещества, носящего название ацетилхолин. Высокие концентрации ацетилхолина вызывают ослабление сосудистого тонуса, падение артериального давления и постепенно развития устойчивой гипотонии.

Работа вегетативной нервной системы оказывается расшатанной, что неминуемо ведет к астенической депрессии и паническому расстройству со всеми присущими этому заболеванию прелестями панических атак:

- чувством страха смерти;

- тахикардией;

- ощущением нехватки воздуха;

- тошнотой;

- головокружением;

- чувством слабости и онемения конечностей и др.

Не очень заманчивая перспектива, не правда ли? Тем более что на сегодняшний день не существует по-настоящему эффективных способов лечения панического расстройства. Так стоит ли жалеть себя?

psyhotests.ru