Ученым удалось повернуть вспять биологическое время

Превратить клетки взрослой свиньи первоначально в стволовые, а затем в ткани нового органа удалось китайским ученым. Об этом сообщила британская медиа-группа Би-би-си.

Согласно отчетам научной группы из Китая, нею создана технология, позволяющая превращать клетки взрослой свиньи в аналог стволовых клеток и выращивать из них фрагменты желаемых органов.

В результате, по словам Би-би-си, открывается практически неограниченная возможность получения из животного материала органов и тканей для их дальнейшей пересадки человеку.

Опыты проводились в Шанхайском институте биохимии и клеточной биологии.

Руководитель работ профессор Лей Ксяо заявил, что китайскими учеными найдена технология, позволяющая "повернуть биологическое время вспять" и превращать клетки взрослого животного в стволовые или зародышевые. "Это создает совершенно новую ситуацию, последствия которой являются исключительно важными как для человека, так и животных", - отметил он.

Как стало известно, в ходе опытов китайские специалисты сумели перепрограммировать клетки, взятые из уха взрослой свиньи и ее костный мозг. В результате они получили классические стволовые клетки, аналогичные тем, что находятся в эмбрионе. После этого они смогли вырастить желаемые органы.

Лей Ксяо не исключил, что новая методика позволит создать технологию по выращиванию из свиного материала человеческих тканей и органов, которые бы не отторгались организмом человека.

ami-tass.ru