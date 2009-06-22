15 млн грн - на реконструкцию детской больницы Артемовска

В городе Артемовске Донецкой области стартовал первый этап проекта капитального ремонта детской больницы (ул.Юбилейная, 54), общая стоимость проекта составляет около 15 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Артемовского городского совета. Согласно сообщению, сегодня на финансирование проекта привлечено более 1 млн. грн. в рамках социального проекта города. Наиболее крупные суммы выделили ООО «Кнауф Гипс Донбасс» (600 тыс. грн.) и ЗАО «Артемовский машиностроительный завод «Вистек» (400 тыс. грн.). За счет этих средств идет замена системы отопления и установка металлопластиковых окон.

Коммунальные службы города в рамках соцпроекта устанавливают ограждение вокруг территории больницы и меняют коммуникации: теплотрассы, наружное освещение и т.д. Малый и средний бизнес также принимает участие в реализации проекта.

800 тыс. грн. местного бюджета будут использованы на обновление фасада стационара, а также на подготовку проектной документации, проведение экспертизы.

Окончание первого этапа капитального ремонта детской больницы запланировано на конец 2009 года. К этому времени намерены сдать главный корпус больницы «под ключ», заменить систему отопления, водопроводные и канализационные сети.

Второй этап предполагает проведение капитального ремонта поликлиники и других помещений в 2010 году. Также планируется благоустройство прилегающей территории и установка детской площадки во дворе больницы.

«В этом году все усилия местной власти, бизнеса и всех жителей Артемовска будут направлены на завершение капитального ремонта детской больницы. Мы не случайно выбрали именно этот, очень сложный в реализации объект. Это логическое продолжение нашей социальной программы развития города», - отметил Артемовский городской председатель Алексей РЕВА.