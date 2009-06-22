Питавшиеся материнским молоком лучше учатся

Дети, которых кормили грудью, лучше учатся в школе и чаще поступают в колледжи, чем те, кто был на искусственном вскармливании, сообщат HealthDay News.

Сотрудники Университета Колорадо в Денвере и Американского университета в Вашингтоне изучили данные о вскармливании 126 близнецов из 59 семей и показатели успеваемости 191 близнеца из 90 семей.

В каждой паре этих двойняшек одного кормили грудью, а другого держали на искусственном питании - либо же вскармливали материнским молоком обоих, но в течение разного времени.

Результаты сравнения показали, что питавшиеся материнским молоком демонстрировали в школе лучшую успеваемость и чаще продолжали обучение в колледжах, чем их братья и сестры. Каждый месяц грудного вскармливания в младенчестве повышал успеваемость ученика в школе на 1% и увеличивал вероятность поступления в вуз на 2%. Кроме того, такие дети отличались крепким здоровьем, хорошими когнитивными способностями и более высоким IQ.

compulenta.ru