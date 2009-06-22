Двое учеников травмировались на уроке труда

В Черниговской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух учеников на уроке труда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Прокурор Менского района возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей учителями и руководством одной из общеобразовательных школ района – в результате халатного отношения к технике безопасности на уроке труда в этой школе были травмированы два подростка.

Как установила доследственная проверка, ученики седьмого и девятого классов на уроках труда занимались рубкой дров, что, кстати, вообще не предусмотрено программой трудового обучения. Кроме того, эти работы должен был по поручению директора выполнить лично учитель труда, который одновременно работал в школе рабочим.

Работы проводились на школьном дворе. Накануне учитель труда сказал ученикам, чтобы для урока приносили из дома топоры.

Во время рубки дров 14-летний семиклассник травмировал себя, ударив топором по ноге. После этого ученик пошел домой, потому огласку событие не получило. На следующий день "уроки труда" с рубкой дров продолжались, пока ученик 9 класса не ударил себя топором по пальцу руки, отрубив фалангу.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, нанесшее существенный вред здоровью несовершеннолетних).

В соответствии со ст.22 Закона Украины "Об общем среднем образовании", общеобразовательное учебное заведение должно обеспечить безопасные и безвредные условия учебы, условия для физического развития и укрепления здоровья. За это, согласно действующему законодательству, отвечает руководство учебных заведений.

Как прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора области по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних Надежда ШЕВКУН, привлекать несовершеннолетних к рубке дров нельзя даже там, где они являются наемными работниками. Профессия дровосека входит в утвержденный Министерством здравоохранения Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда. А, согласно Закону Украины "Об охране труда", привлечение несовершеннолетних к труду на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда не допускается.

"Жаль, что школьные педагоги овладевают правовыми знаниями такой дорогой ценой – здоровьем школьников. Остается лишь надеяться, что справедливое решение суда по этому делу вынудит других педагогов школьного трудового воспитания избрать иной путь правового самообразования", – добавила она.