Что на самом деле в мороженом?

В жаркий летний день вряд ли кто-то откажется полакомиться прохладным мороженым, но почему-то в последнее время оно кажется не таким вкусным, как в детстве. Специалисты говорят, вкус изменился не потому, что мы выросли, а потому, что изменилось само мороженое.

В молочном мороженом должно быть 0,5 - 7,5% жира, в сливочном - 8-11,5%, в пломбире - 12-20%, кроме того, последний не должен содержать никаких растительных жиров. Начальник хроматографической лаборатории Укрметртестстандарта Владимир Кищенко говорит, что за последние два года статистика не утешительна - 90% пломбира - фальсифицировано, ведь почти все мороженое делают на растительных жирах, в некоторых случаях используют самое дешевое пальмовое масло. Но иногда производитель вносит растительные жиры, даже не подозревая этого, когда по рецептуре в мороженое добавляют сгущенное молоко.

Другая проблема в том, что вместо ягод, фруктов и натуральных сиропов добавляют синтетические красители. Англичане уже хотят запретить использование синтетических красителей в детском питании, среди них Е-124, который может вызвать детскую гиперактивность, словом, задержку в развитии. А этот элемент очень часто встречается в наших отечественных видах мороженого.

По словам президента научно-исследовательского Центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентина Безрукого, при проверке комбинированного мороженого, даже не было смысла искать растительные жиры, больше волновали микробиологические показатели, а именно кишечная палочка, которую нашли в 2 из 7 образцов. Особенно она опасна для детей, людей преклонного возраста и больных.

Не советуют специалисты употреблять популярный фруктовый лед, который не содержит никаких полезных веществ и содержит только воду, сахар, стабилизаторы, пищевую кислоту, ароматические вещества и различные красители.

Мороженое уже внесли в список «мусорной еды», которая не несет никакой пользы для организма. Поэтому, следует ограничить потребление данного продукта, в первую очередь детям. Если не можете удержать себя от соблазна, выбирайте белое мороженое без красителей, глазури и других добавок, а также обратите внимание на то, что вкус и запах качественного мороженого должны быть чистыми, структура - однородной, без ощутимых частиц сахара и льда.

Спасти ситуацию сможет сертификация и рыночный контроль, который эффективно работает в странах Евросоюза, когда действуют штрафы, изъятие продукции с рынка, обнародование негативных результатов обществу, а это приносит огромные убытки для компаний-нарушителей.

24.ua