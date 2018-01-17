В Украине будет обновлен состав автомобильных аптечек: таблеток и зеленки не будет

Мотоциклетные, автомобильные и автобусные медицинские аптечки должны быть оснащены средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать каких-либо медицинских препаратов.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, соответствующий проект приказа подготовили в министерстве и подали на согласование.

В каждой аптечке также будет инструкция, как оказывать первую помощь при ДТП.

По статистике, причиной около 80% смертей в результате ДТП до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи является массивное кровотечение. Поэтому в минимальной комплектации аптечки прежде всего будут входить необходимые средства для остановки кровотечения: бинты разной ширины, салфетки и тому подобное.

Вместо резинового джута в автомобильной аптечке будет механическое средство для остановки кровотечения по типу «САТ», который можно наложить себе самому. И абсолютно все медицинские аптечки – мотоциклетные, автомобильные и автобусные – будут оснащены инструкцией с пошаговыми действиями при ДТП.

В обновленных аптечках не будет медицинских препаратов – зеленки, таблеток, которые имеют срок годности и далеко не всегда вовремя обновляются в аптечке, и тому подобное. Кроме того, лекарства не пригодятся при оказании экстренной помощи не специалистами. Это мировой опыт – не включать лекарственные средства в обязательный состав автомобильных аптечек. При необходимости, вы можете дополнить свою аптечку необходимыми вам лекарствами.

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Перечень медицинских изделий и других материалов, которые должны быть в составе аптечек медицинских мотоциклетных, автомобильных и автобусных последний раз пересматривался Министерством здравоохранения Украины 20 лет назад. Настоящий проект приказа имеет целью привести аптечки в соответствие к европейским нормам и стандартам.