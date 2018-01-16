В Киеве продолжает расти количество людей, заболевших корью

В Киеве по состоянию на утро 16 января зарегистрировано 92 больных корью человек, в том числе 68 детей.

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О текущей ситуации по заболеваемости корью в столице УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Таким образом, количество больных за сутки выросло на 5 человек, среди которых 2 детей.

Согласно официальным данным, на стационарном лечении сейчас находятся 7 взрослых и 5 детей.

Как сообщал УНИАН, 10 января первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что за 10 дней этого года в столице зафиксирован 61 случай заболевания корью, из них 49 детей. При этом отметил, что за весь прошлый год в Киеве больных корью было зарегистрировано около 80 человек.

В городе заработал оперативный штаб, который осуществляет мониторинг ситуации, а также приняты меры по предупреждению и профилактические меры для недопущения эпидемии коры.

По состоянию на утро 11 января в Киеве было зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети.

12 января в Киеве количество больных корью выросло за сутки на 8 человек - до 74, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых.

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Вчера, 15 января, директор городского Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заявила о положительных результатах принятых мер по предупреждению распространения коры. По ее данным, на утро вчерашнего дня было зафиксировано 87 случаев кори, из которых 66 - это случаи среди детей. На утро вчерашнего дня были госпитализированы 15 человек, среди них 10 взрослых и 5 детей.