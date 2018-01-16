В Украине с начала нового года корью уже заболели 1 285 людей

В Украине с начала нового года корью уже заболели 1 285 человек – 856 детей и 429 взрослых.

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Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, один случай заболевания завершился летально - в Одесской области умер ребенок.

Самые высокие показатели заболеваемости в Ивано-Франковской (275 случаев), Черновицкой (274), Закарпатской (194) и Одесской (157) областях. Самые низкие – в Житомирской и Ровенский областях (по 1 случаю), Волынской и Луганской областях (по 2 случая). Не зафиксированы случаи заболевания этого года в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В ведомстве подчеркнули, что в стране продолжаются усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания.

В 2017 году вакцинацией удалось охватить 65,5% детей от запланированных.

За прошлый год корью заболели 4 782 человек. С начала вспышек вследствие кори умерло 6 человек: 4 детей и 2 взрослых. Все случаи смерти - в Одесской области.

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На начало января 2018 года остаток вакцин в целом по Украине составляет 516 тысяч доз, что в целом хватает для завершения усиленной иммунизации против кори. В Минздрав поступают сообщения об отсутствии вакцины в некоторых медицинских заведениях из разных регионов.

На сегодня приказом осуществлено перераспределение вакцин в регионы, где ее количество было недостаточным.

Как писал УНИАН, в 2017 году зарегистрировано 4782 случаи заболевания корью (1292 взрослых и 3490 детей) в 24 регионах страны.