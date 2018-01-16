В 2017 году в Украине корью заболели более 4 700 человек - Минздрав

В 2017 году в Украине корью заболели более 4 782 человек, из них 75 % - дети.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, из общего количества больных корью в 86 % не было прививки против этого вирусного заболевания.

"В Украину вирус кори попал из Румынии, где также наблюдается низкий уровень вакцинации. Лечения кори не существует. Умирает один из 900 человек, которые болеют корью. Единственная защита - вакцинация. В Украине сейчас наблюдается вспышка кори, поскольку разрушен защитный щит от кори - общая вакцинация. Вспышка была неизбежна. За последние полгода от кори умерли 6 человек - 4 ребенка и 2 взрослых. Все случаи зафиксированы в Одесской области", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что в Украине достаточно "качественной бельгийской вакцины против кори".

"В 2016 году мы имели 45% вакцинированных. Менее 1% детей имеют противопоказания к вакцинации, эти дети ослаблены. Сейчас имеется 88% от запланированных объемов вакцинации против кори. В Киеве 10,763 тыс. детей были вакцинированы за последнюю неделю", - сказала Супрун.

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Она также отметила, что Минздрав поддерживает меры по недопуску невакцинированных детей в школьные заведения, и призвала детских врачей объяснять необходимость вакцинации против вирусных болезней.

"Мы слышим о случаях, когда врачи выдают поддельные справки о прививках. Это является нарушением основ врачебной этики. Для таких людей в Уголовном кодексе есть ст. 325, согласно которой таким врачам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", - подчеркнула Супрун.