Как отличить сыр от сырного продукта: комментарии эксперта

Сыр и сырные продукты отличаются своими составляющими, а значит должны значительно отличаться по цене.

Как сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбе в Киеве, недобросовестные продавцы, используя неосведомленность людей, выдают подобие сыра за настоящий сыр.

Читайте такжеМясо молочных телят не имеет никаких полезных свойств и опасно для здоровья - экспертПо словам ведущего специалиста Каменец-Подольского горрайонного управления Госсанэпидслужбы в Хмельницкой области Оксаны Горбатюк, между сыром и сырными продуктами - значительная разница в технологии изготовления.

Согласно нацстандарта Украины ДСТУ 6003:2008 «Сыры твердые. Общие технические условия», сыр – это белковый молочный продукт, полученный в результате свертывания молока под действием молокосвертывающих ферментов, закваски или влияния физико-химических факторов, без полной или частичной замены ни СЫР.јрдскладових молочного сырья. В качестве молочного сырья при производстве сыра используют молоко коровье цельное не ниже первого сорта; молоко обезжиренное и сливки, полученные из молока; молоко обезжиренное и сливки сухие.

А вот при изготовлении творожного продукта допускается частичная замена молочного сырья немолочным. Как правило, производители используют гидрогенизированное пальмовое или кокосовое масла. Сырные продукты предназначены для потребителей с низкой покупательной способностью, а следовательно должны стоить значительно дешевле, чем настоящий сыр. И недобросовестные продавцы упорно не желают продавать сырные продукты дешевле сыр. Что они для этого делают? Расфасовывают сырный продукт на куски и кладут сверху на головку настоящего сыра, мол, эти куски оттуда отрезаны. Не поддавайтесь на такой обман. Не стесняйтесь попросить продавца отрезать вам кусок от головки сыра, на которой есть маркировка.

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Не забудьте посмотреть на срок годности. На расфасованных кусках, обычно, ставят дату фасовки, поэтому установить их настоящую свежесть довольно трудно. В любом случае стоит убедиться, что продукт не имеет неприятного запаха и следов плесени. Что касается других внешних признаков выбора качественного сыра, о которые можно услышать от некоторых «знатоков», то это только выдумки.

Химическая промышленность достигла такого уровня, что даже опытные дегустаторы не могут отличить качественный сыр от фальсификата лишь по вкусу и внешнему виду. Красители, ароматизаторы и вкусовые добавки делают настоящее «чудо». Мы получаем творог с отверстиями любого размера, «сльозинками», насыщенным желтым цветом. Выявить фальсификат можно только благодаря лабораторным исследованиям.

Чтобы исключить возможность фальсификации сыров традиционного ассортимента, производителям запрещено присваивать новым видам сыров традиционные названия, а также использовать эти названия с добавлением отдельных слов (например, «Новая», «Экстра», «Прима», «Люкс»). К традиционному ассортименту относятся общеизвестные названия сыров. Например, «Российский», «Голландский», «Костромской». Их изготавливают только по межгосударственным стандартам (ГОСТ) и национальными стандартами (ДСТУ).

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Однако, предприятие может изготавливать твердые сыры и по техническим условиям. Это может быть в случае, когда на определенный новый вид продукции вообще не существует госстандартов, или же если ему нужно расширить ассортимент продукции. Впрочем, покупателей не должно пугать отметка ТУ. Требования, которые предъявляют к продукции, изготовленной по техническим условиям, должны быть не ниже, чем те, которые предусмотрены госстандартом.

Запомните: технические условия обязательно подлежат государственной регистрации в территориальных органах центрального органа исполнительной власти по вопросам технического регулирования. Если у производителя нет документа, удостоверяющего госрегистрации данного вида продукции, изготовленной по ТУ, то законодательством, такая продукция запрещена.

Оказывается, сыр и сырный продукт – совершенно разные продукты.