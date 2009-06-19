Жизнь 10-месячной девочке могут спасти 5 тысяч гривен!

Маленькой Элине Червиной срочно нужно собрать 5000 гривен на обследование. У девочки – опухоль костного мозга. Два месяца тому назад ей сделали сложную операцию в Киевском институте нейрохирургии. Врачи провели 10 гистологических исследований, но не смогли установить Элине точный диагноз и соответственно – назначить лечение. А между тем ребенок страдает – у девочки парализована нижняя часть тела. Ей необходимо обследование в Москве и консультация у российских онкологов. Стоимость обследования и консультаций - 5000 гривен. Сумма небольшая, но финансовые возможности семьи истощены.

Родители обращаются ко всем неравнодушным людям помочь собрать эти деньги! Даже наименьший взнос дает маленькой Елини надежду на выздоровление!! Если 1000 людей перечислят всего по 5 гривен – девочка получит шанс на выздоровление!!!

Реквизиты для пополнения карточного счета в грн.:

Реквизиты банка получателя:

МФО 351016

ОКПО 09351014

Транзитный счет 29243805000003

Название банка Харьковский областной филиал АКБ “Укрсоцбанк”

В назначение платежа указать:

Для пополнения СКР № 26259841002104

Чирвин Вячеслав Геннадиевич