Что скрывает мозг экстрасенсов?

В 1965 году открылась Секция биоинформации при Московском городском правлении НТО радиотехники, электроники и связи. Возглавлял ее И.М. Коган. После него Секцию возглавлял А.Г. Спиркин, а после того академик В.Казначеев. В 1972 году В.П. Казначеев вместе с С.П. Шуриными и Л.П. Михайловой официально зарегистрировали открытие. Открытие заключалось в установке электромагнитной связи живых клеток между собой.

Для эксперимента были сделаны 2 камеры, которые разделили кварцевыми окнами и через которые проникало ультрафиолетовое излучение, в эти камеры и были помещены клетки. Клетки в одной из камер умышленно заразили страшным вирусов, который начал их уничтожать. В это же время клетки в соседней камере тоже начали погибать. Это было доказательством, что организмы способны на клеточно-волновом уровне обмениваться информацией между собой.

Проблемой «пси-излучения» занимаются на серьезном уровне в основном нейрофизиологи. А.Г. Ли разработал систему тестирования паранормальных способностей у людей, он проводил исследования на стыке психиатрии и параписихологии.

Ольга Ивановна Коекина – специалист в области неопознанного и «пси-излучения», кандидат медицинских наук. В ее лабораторию, в Федеральной научной клинико-экспертного центра традиционных методов диагностики и лечения, систематически приходят люди, которые хотят испытать свои «сверхъестественные» способности. Их мозг исследует энцефалограф и 16 датчиков, а полученные данные обрабатываются компьютерной программой, которая регистрирует волновые излучения.

На фотографиях источники излучений фиксируются в виде белых пятнышек, которые у большинства людей беспорядочно рассыпаны по всей поверхности мозга. Но если человек обладает экстрасенсорными способностями, то эти белые точки концентрируются в скопления и обязательно выстраиваются в виде луча, которые направлен к темени.

Вместе с Коекиной в одном эксперименте принимал участие целитель Виктор Глушенко. Пациента сажали в специальную камеру, которая не пропускала электромагнитных излучений. На голове пациента закрепляли датчики. В соседней комнате стоял энцефалограф, на который подавалась информация с датчиков, там же сидели и Коекина с Глушенко. Целитель пытался на расстоянии ввести пациента в измененное состояние сознания. Если это удавалось, мозг испытуемого начинал излучать хаотичные кривые.

После эксперимента, испытуемые рассказывали, что в определенный момент они переставали ощущать свое тело, а перед глазами появлялись разноцветные пятна, чаще зеленые или фиолетовые. После этого пациенты попадали в другой мир, в другую реальность. Кто-то во времена Ивана Грозного, кто-то на войну, кто-то на Марс, а кто то встречался со своими близкими.

В процессе эволюции у людей лучше всего развился зрительный канал восприятия, этим и объясняются способности к ясновидению и телепатии. Мозг человека способен переводить некоторые ощущения в визуальные образы, а потом их обратно в осязательные.

Именно таким образом целитель контактирует с пациентами. «Синестезией», или соощущением, психологи и психиатры называют это явление. Обладают подобными способностями примерно 10% людей.

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