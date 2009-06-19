На Одещине гибнет рыба
13:39, 19 июня 2009Страна
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Причины неизвестны
Вчера в пруду села Зеленовка Белгород-Днестровского района Одесской области была обнаружена гибель около тонны рыбы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, специалисты районной СЭС и ветеринарной медицины взяли пробы воды и погибшей рыбы для проведения лабораторного анализа, чтобы определить причины гибели.
Событие находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.
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